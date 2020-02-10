Зеленский назначил Виталия Федорова исполняющим обязанности главы Ивано-Франковской ОГА

Виталий Федоров временно заменит на посту главы Ивано-Франковской облгосадминистрации Дениса Шмыгаля. Тот попал в Кабинет Министров и возглавил Министерство развития общин и территорий.

Перед назначением на эту важную должность Федоров был заместителем Шмыгаля. Указ о его назначении 10 февраля подписал глава государства Владимир Зеленский, передает пресс-служба Офиса Президента.

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Временно возложить исполнение обязанностей главы Ивано-Франковской областной государственной администрации на Федорова Виталия Васильевича,

– говорится в документе.

Кто такой Виталий Федоров:

Родился в селе Братковцы Тисменицкого района Ивано-Франковской области 23 января 1977 года;

Имеет полное высшее образование, закончил Франковский государственный технический университет нефти и газа' по специальности экономика предприятия, инженер-экономист;

В начале 2000-х работал ведущим экономистом отдела планирования и анализа бюджета главного финансового управления областной государственной администрации Ивано-Франковска;

С 2012 по 2016 годы был заместителем начальника Государственной финансовой инспекции в Ивано-Франковской области;

После этого – заместителем директора департамента здравоохранения облгосадминистрации;

С ноября 2018-го и до сих пор был заместителем главы Ивано-Франковской ОГА;

Декларация Виталия Федорова за 2018 год довольно скромная. За 2018 год Виталий Федоров задекларировал 347 528 гривен дохода;

Чиновник вместе с семьей, женой и дочерью прописан и проживает в селе Братковцы Тисменицкого района, в 15 километрах от областного центра;

Живет семья в жилом доме на 223,70 метров квадратных, владелицей которого является жена;

Ездит чиновник на Daewoo Lanos 2008 года выпуска, который приобрел в 2015 году за 47 тысяч гривен.

Почему должность главы Ивано-Франковской ОГА стала вакантной? Потому что предыдущий глава ОГА Денис Шмыгаль был назначен министром развития общин и территорий, а также – вице-премьер-министром Украины. Шмыгаль за полгода работы в качестве главы Ивано-Франковской ОГА успел сделать очень много. Президент Зеленский назвал его очень мощным менеджером.