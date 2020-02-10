Зеленський призначив Віталія Федоріва виконувачем обов’язків глави Івано-Франківської ОДА
Віталій Федорів тимчасово замінить на посаді глави Івано-Франківської облдержадміністрації Дениса Шмигаля. Той потрапив у Кабінет Міністрів та очолив Міністерство розвитку громад і територій.
Перед призначенням на цю важливу посаду Федорів був заступником Шмигаля. Указ про його призначення 10 лютого підписав глава держави Володимир Зеленський, передає пресслужба Офісу Президента.
Раніше: Рада проголосувала за призначення Дениса Шмигаля міністром розвитку громад і територій
Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації на Федоріва Віталія Васильовича,
– мовиться у документі.
Хто такий Віталій Федорів:
- Народився у селі Братківці Тисменицького району Івано-Франківської області 23 січня 1977 року;
- Має повну вищу освіту, закінчив Франківський державний технічний університет нафти і газу‚ за спеціальністю економіка підприємства, інженер-економіст;
- На початку 2000-их працював провідним економістом відділу планування та аналізу бюджету головного фінансового управління обласної державної адміністрації Івано-Франківська;
- З 2012 по 2016 роки був заступником начальника Державної фінансової інспекції Івано-Франківської області;
- Після цього – заступником директора департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації;
- З листопада 2018-го і досі був заступником голови Івано-Франківської ОДА;
- Декларація Віталія Федоріва за 2018 рік доволі скромна. За 2018 рік Віталій Федорів задекларував 347 528 гривень доходу;
- Високопосадовець разом з сім’єю, дружиною та донькою, прописаний та проживає в селі Братківці Тисменицького району, що за 15 кілометрів від обласного центру;
- Мешкає сім’я в житловому будинку на 223,70 метрів квадратних, власницею якого є дружина;
- Їздить високопосадовець на Daewoo Lanos 2008 року випуску, який придбав в 2015 році за 47 тисяч гривень.
Чому посада глави Івано-Франківської ОДА стала вакантною? Бо попередній очільник ОДА Денис Шмигаль був призначений міністром розвитку громад і територій, а також – віцепрем’єр-міністром України. Шмигаль за пів року роботи у якості глави Івано-Франківської ОДА встиг зробити дуже багато. Президент Зеленський назвав його дуже потужним менеджером.