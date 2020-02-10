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      Зеленський призначив Віталія Федоріва виконувачем обов’язків глави Івано-Франківської ОДА

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      Віталій Федорів / пресслужба Івано-Франківської ОДА

      Віталій Федорів тимчасово замінить на посаді глави Івано-Франківської облдержадміністрації Дениса Шмигаля. Той потрапив у Кабінет Міністрів та очолив Міністерство розвитку громад і територій.

      Перед призначенням на цю важливу посаду Федорів був заступником Шмигаля. Указ про його призначення 10 лютого підписав глава держави Володимир Зеленський, передає пресслужба Офісу Президента.

      Раніше: Рада проголосувала за призначення Дениса Шмигаля міністром розвитку громад і територій

      Тимчасово покласти виконання обов’язків голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації на Федоріва Віталія Васильовича,
      – мовиться у документі.

      Хто такий Віталій Федорів:

      • Народився у селі Братківці Тисменицького району Івано-Франківської області 23 січня 1977 року;
      • Має повну вищу освіту, закінчив Франківський державний технічний університет нафти і газу‚ за спеціальністю економіка підприємства, інженер-економіст;
      • На початку 2000-их працював провідним економістом відділу планування та аналізу бюджету головного фінансового управління обласної державної адміністрації Івано-Франківська;
      • З 2012 по 2016 роки був заступником начальника Державної фінансової інспекції Івано-Франківської області;
      • Після цього – заступником директора департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації;
      • З листопада 2018-го і досі був заступником голови Івано-Франківської ОДА;
      • Декларація Віталія Федоріва за 2018 рік доволі скромна. За 2018 рік Віталій Федорів задекларував 347 528 гривень доходу;
      • Високопосадовець разом з сім’єю, дружиною та донькою, прописаний та проживає в селі Братківці Тисменицького району, що за 15 кілометрів від обласного центру;
      • Мешкає сім’я в житловому будинку на 223,70 метрів квадратних, власницею якого є дружина;
      • Їздить високопосадовець на Daewoo Lanos 2008 року випуску, який придбав в 2015 році за 47 тисяч гривень.

      Чому посада глави Івано-Франківської ОДА стала вакантною? Бо попередній очільник ОДА Денис Шмигаль був призначений міністром розвитку громад і територій, а також – віцепрем’єр-міністром України. Шмигаль за пів року роботи у якості глави Івано-Франківської ОДА встиг зробити дуже багато. Президент Зеленський назвав його дуже потужним менеджером.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Новини Івано-Франківська Призначення Зеленського Володимир Зеленський
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