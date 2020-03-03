Зеленский назвал Авакова одним из самых эффективных чиновников – СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский отметил Арсена Авакова как одного из самых эффективных чиновников. Поэтому глава МВД должен остаться на посту.

Аваков может из временного министра внутренних дел стать постоянным. Об этом пишет "Украинская правда", ссылаясь на информацию собеседника во фракции "Слуга народа".

Узнайте больше: Известен состав будущего правительства Дениса Шмигаля

На заседании фракциинесколько депутатов возмущались, почему президент не увольняет Авакова. Ведь в августе 2019 года, когда формировалось правительство, Зеленский уверял, что министр остается на должности лишь временно.

Президент на это ответил, что Аваков является "одним из самых эффективных чиновников".

К слову, Аваков находится на посту министра внутренних дел с 27 февраля 2014 года. Он один из двух министров предыдущего Кабмина, который остался в правительстве при новой власти.

Обратите внимание! Ранее нардеп от "Слуги народа" Монастырский заявил, что Аваков точно останется в обновленном правительстве, его могут даже повысить.

Что известно о внеочередном заседании Рады?

Дмитрий Разумков созвал заседание Верховной Рады на 4 марта по требованию президента Зеленского. На нем депутаты рассмотрят несколько вопросов, некоторые из них могут касаться ротаций в Кабинете Министров Украины.