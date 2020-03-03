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      Зеленський назвав Авакова одним з найефективніших урядовців, – ЗМІ

      - Читать новость на русском
      Аваков один із найефективніших урядовців, – Зеленський / Getty Images

      Володимир Зеленський відзначив Арсена Авакова як одного з найефективніших урядовців. Президент України вважає, що очільник МВС повинен залишитися на посаді.

      Аваков може з тимчасового міністра внутрішніх справ стати постійним. Про це пише "Українська правда", посилаючись на інформацію від співрозмовника у фракції "Слуга народу".

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      На засіданні фракції кілька депутатів нібито обурювалися, чому президент не звільняє Авакова. Ще у серпні 2019 року, коли формувався уряд, Зеленський запевняв, що міністр залишається на посаді лише тимчасово.

      Президент на це відповів, що Аваков є "одним із найефективніших урядовців".

      До слова, Аваков перебуває на посаді міністра внутрішніх справ з 27 лютого 2014 року. Він один з двох міністрів попереднього Кабміну, який залишився в уряді при новій владі.

      Зверніть увагу! Раніше нардеп від "Слуги народу" Монастирський заявив, що Аваков точно залишиться в оновленому уряді, його можуть навіть підвищити. 

      Що відомо про позачергове засідання Ради?Дмитро Разумков скликав засідання Верховної Ради на 4 березня на вимогу президента Зеленського. На ньому депутати розглядатимуть декілька питань, деякі з них можуть стосуватися ротацій у Кабінеті Міністрів України.

      Провали Авакова
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Новини політики Кабінет Міністрів України Слуга народу Володимир Зеленський Верховна Рада Міністерство внутрішніх справ Арсен Аваков
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