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      Зеленский о "Государство в смартфоне": Просто нажимаешь кнопку – и коррупционера нет

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      Зеленский в Эстонии на форуме Digital Society Sandbox / ОП

      Проект "Государство в смартфоне" облегчит жизнь украинцам и осложнит жизнь коррупционерам. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский говорил во время выступления на форуме Digital society sandbox в Таллинне 26 ноября.

      Меморандум о цифровом сотрудничестве

      Зеленский анонсировал, что украинский вице-премьер Михаил Федоров и министр внешней торговли и информационных технологий Эстонии Каймар Кару "подпишут очень важный меморандум, который откроет новую эру в украино-эстонских цифровых отношениях".

      Читайте также: Встреча Зеленского с президенткой Эстонии: о чем договорились

      Позже этот же день, 26 ноября, документ подписали. Цель меморандума – "создание и развитие механизмов сотрудничества для построения цифровой экономики, электронной демократии, информационного общества" и т.д.

      Меморандум предусматривает обмен экспертами между Украиной и Эстонией в сфере цифровых преобразований, обмен документами, организацию учебных поездок повышения квалификации специалистов сферы цифровых преобразований.

      Меморандум
      Украина и Эстония подписали меморандум о цифровом сотрудничестве / Фото ОП

      E-Estonia и "Государство в смартфоне"

      Прежде всего сотрудничество с Эстонией в этой сфере для Украины важно накануне внедрения проекта "Государство в смартфоне" с использованием опыта функционирования аналогичной системы партнера E-Estonia.

      Проект "Государство в смартфоне" облегчает жизнь граждан и осложняет жизнь коррупционерам. Это самая главная, приоритетная сегодня задача для нашего нового молодого правительства. Просто нажимаешь кнопку – и все: коррупционера нет,
      – пояснил во время выступления Владимир Зеленский.

      В правительстве Украины, напомним, намерены запустить портал цифрового государства "Дия". Он будет объединять в электронном формате все услуги, которые государство предоставляет гражданам и бизнесу. Обещают, что в течение 5 лет переведут все услуги в цифровой формат. Причем мобильное приложение "Государство в смартфоне" планируют презентовать уже в декабре.

      Между тем пресс служба Зеленского сообщила, что Министерство цифровых трансформаций вместе с Академией е-управления Эстонии внедряют проект E_GOV_4_UKRAINE: "Это – составляющая программы по децентрализации U-LEAD, которую финансирует ЕС совместно со Швецией и Эстонией. Этот проект выведет Украину на новый уровень цифровых преобразований".

      Изюминка: Зеленскому в Эстонии подарили велосипед

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Реформы Министерство цифровой трансформации Коррупция Эстония Владимир Зеленский
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