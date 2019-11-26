Зеленский о "Государство в смартфоне": Просто нажимаешь кнопку – и коррупционера нет

Проект "Государство в смартфоне" облегчит жизнь украинцам и осложнит жизнь коррупционерам. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский говорил во время выступления на форуме Digital society sandbox в Таллинне 26 ноября.

Меморандум о цифровом сотрудничестве

Зеленский анонсировал, что украинский вице-премьер Михаил Федоров и министр внешней торговли и информационных технологий Эстонии Каймар Кару "подпишут очень важный меморандум, который откроет новую эру в украино-эстонских цифровых отношениях".

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Позже этот же день, 26 ноября, документ подписали. Цель меморандума – "создание и развитие механизмов сотрудничества для построения цифровой экономики, электронной демократии, информационного общества" и т.д.

Меморандум предусматривает обмен экспертами между Украиной и Эстонией в сфере цифровых преобразований, обмен документами, организацию учебных поездок повышения квалификации специалистов сферы цифровых преобразований.



Украина и Эстония подписали меморандум о цифровом сотрудничестве / Фото ОП

E-Estonia и "Государство в смартфоне"

Прежде всего сотрудничество с Эстонией в этой сфере для Украины важно накануне внедрения проекта "Государство в смартфоне" с использованием опыта функционирования аналогичной системы партнера E-Estonia.

Проект "Государство в смартфоне" облегчает жизнь граждан и осложняет жизнь коррупционерам. Это самая главная, приоритетная сегодня задача для нашего нового молодого правительства. Просто нажимаешь кнопку – и все: коррупционера нет,

– пояснил во время выступления Владимир Зеленский.

В правительстве Украины, напомним, намерены запустить портал цифрового государства "Дия". Он будет объединять в электронном формате все услуги, которые государство предоставляет гражданам и бизнесу. Обещают, что в течение 5 лет переведут все услуги в цифровой формат. Причем мобильное приложение "Государство в смартфоне" планируют презентовать уже в декабре.

Между тем пресс служба Зеленского сообщила, что Министерство цифровых трансформаций вместе с Академией е-управления Эстонии внедряют проект E_GOV_4_UKRAINE: "Это – составляющая программы по децентрализации U-LEAD, которую финансирует ЕС совместно со Швецией и Эстонией. Этот проект выведет Украину на новый уровень цифровых преобразований".

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