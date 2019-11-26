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      Зеленський про "Державу в смартфоні": Просто натискаєш кнопку – і корупціонера немає

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      Зеленський в Естонії на форумі Digital Society Sandbox / ОП

      Проєкт "Держава в смартфоні" полегшить життя українців та ускладнить життя корупціонерів. Про це Президент України Володимир Зеленський говорив під час виступу на форумі Digital society sandbox у Таллінні 26 листопада.

      Меморандум про цифрову співпрацю

      Зеленський анонсував, що український віцепрем'єр Михайло Федорів та міністр зовнішньої торгівлі та інформаційних технологій Естонії Каймар Кару "підпишуть дуже важливий меморандум, який відкриє нову еру в українсько-естонських цифрових відносинах". 

      Читайте також: Зустріч Зеленського з президенткою Естонії: про що домовились

      Згодом цього ж дня, 26 листопада, документ підписали. Мета меморандуму – "створення і розвиток механізмів співпраці для побудови цифрової економіки, електронної демократії, інформаційного суспільства" тощо.

      Меморандум передбачає обмін експертами між Україною та Естонією у сфері цифрових трансформацій, обмін документами, організацію навчальних поїздок для підвищення кваліфікації фахівців сфери цифрових перетворень.

      Меморандум
      Україна та Естонія підписали меморандум про цифрову співпрацю / Фото ОП

      E-Estonia і "Держава у смартфоні"

      Передусім співпраця з Естонією у цій сфері для України важлива напередодні впровадження проєкту "Держава в смартфоні" із використанням досвіду функціонування аналогічної системи партнера E-Estonia.

      Проєкт "Держава в смартфоні" полегшує життя громадян та ускладнює життя для корупціонерів. Це найголовніша, найпріоритетніша сьогодні задача для нашого нового молодого уряду. Просто натискаєш кнопку – і все: корупціонера немає,
      – пояснив у виступі Володимир Зеленський.

      В уряді України, нагадаємо, мають намір запустити портал цифрової держави "Дія". Він поєднуватиме в електронному форматі всі послуги, що держава надає громадянам і бізнесу. Обіцяють, що протягом 5 років переведуть усі послуги у цифровий формат. Причому мобільний додаток "Держава в смартфоні" планують презентувати вже у грудні.

      Тим часом пресслужба Зеленського повідомила, що Міністерство цифрових трансформацій разом з Академією е-управління Естонії впроваджують проєкт E_GOV_4_UKRAINE: "Це – складова програми з децентралізації U-LEAD, яку фінансує ЄС спільно зі Швецією та Естонією. Цей проєкт виведе Україну на новий рівень цифрових перетворень".

      Цікавинка: Зеленському в Естонії подарували велосипед

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Естонія Корупція Міністерство цифрової трансформації Реформи
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