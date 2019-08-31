Зеленский объяснил, почему все же не ездит на работу на велосипеде

Владимир Зеленский не ездит на работу на велосипеде, поскольку ему не позволяют это делать из-за опасности. Однако его кортеж отличается от кортежей предыдущих президентов.

В то же время глава государства "боролся и борется", однако есть реальные опасные обстоятельства, об этом он рассказал в интервью "1+1".

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При этом фамилии людей, от которых может исходить опасность, президент не назвал.

Мы получаем информацию, из-за чего мне не разрешают. И было уже несколько примеров, когда, скажем, образно говоря, совсем было опасно,

– сказал глава государства.

Зеленский также рассказал, что количество автомобилей в его кортеже вдвое меньше. К тому же дороги ради проезда не перекрывают – разве что по требованию иностранных лидеров.

"Мы обещали, что не будет кортежа, и, чтобы всем было известно, кортежи всегда были, и в предыдущей власти, от 8 до 12 машин. Восемь – это минимум, 12 – это то, о чем я знаю... У нас всегда есть две-три машины", – рассказал президент.

Кроме того, в случае необходимости впереди обязательно едет машина полиции и одна "прячется позади", потому что на это глава государства реагирует отрицательно.

У меня бывает всегда с этим много прикольных моментов, как я выхожу, как они убегают,

– добавил он.

При чем тут велосипед?

На нем ездил герой, которого Владимир Зеленский играл в сериале "Слуга народа". Однако ранее в команде президента объясняли, что "Слугу народа" не создавали как инструмент политических технологий. То, что президент в сериале ездит на велосипеде, – это был месседж, что следует менять философию государства. Передвижение настоящего же президента велосипедом – не ко времени.

Однако определенную "моду" глава государства таки задал. Так, на его инаугурацию на велосипеде приехал мэр Киева Виталий Кличко. Олег Ляшко – лидер "Радикальной партии", которая не попала в новую Раду, также в мае для проезда на рабочую встречу выбрал велосипед.