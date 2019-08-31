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      Зеленский объяснил, почему все же не ездит на работу на велосипеде

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      Зеленский не ездит на работу на велосипеде, потому что есть реальная опасность
      Зеленский не ездит на работу на велосипеде, потому что есть реальная опасность / 24 канал

      Владимир Зеленский не ездит на работу на велосипеде, поскольку ему не позволяют это делать из-за опасности. Однако его кортеж отличается от кортежей предыдущих президентов.

      В то же время глава государства "боролся и борется", однако есть реальные опасные обстоятельства, об этом он рассказал в интервью "1+1".

      Это интересно: За что? – Зеленский рассказал, как относится к критике в соцсетях и кто ведет его страницу

      При этом фамилии людей, от которых может исходить опасность, президент не назвал.

      Мы получаем информацию, из-за чего мне не разрешают. И было уже несколько примеров, когда, скажем, образно говоря, совсем было опасно,
      – сказал глава государства.

      Зеленский также рассказал, что количество автомобилей в его кортеже вдвое меньше. К тому же дороги ради проезда не перекрывают – разве что по требованию иностранных лидеров.

      "Мы обещали, что не будет кортежа, и, чтобы всем было известно, кортежи всегда были, и в предыдущей власти, от 8 до 12 машин. Восемь – это минимум, 12 – это то, о чем я знаю... У нас всегда есть две-три машины", – рассказал президент.

      Кроме того, в случае необходимости впереди обязательно едет машина полиции и одна "прячется позади", потому что на это глава государства реагирует отрицательно.

      У меня бывает всегда с этим много прикольных моментов, как я выхожу, как они убегают,
      – добавил он.

      При чем тут велосипед?

      На нем ездил герой, которого Владимир Зеленский играл в сериале "Слуга народа". Однако ранее в команде президента объясняли, что "Слугу народа" не создавали как инструмент политических технологий. То, что президент в сериале ездит на велосипеде, – это был месседж, что следует менять философию государства. Передвижение настоящего же президента велосипедом – не ко времени.

      Однако определенную "моду" глава государства таки задал. Так, на его инаугурацию на велосипеде приехал мэр Киева Виталий Кличко. Олег Ляшко – лидер "Радикальной партии", которая не попала в новую Раду, также в мае для проезда на рабочую встречу выбрал велосипед.

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Президент Украины Владимир Зеленский
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      Новости за 31 августа
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