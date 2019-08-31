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      Зеленський пояснив, чому таки не їздить на роботу велосипедом

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      Зеленський не їздить на роботу велосипедом, бо є реальна небезпека
      Зеленський не їздить на роботу велосипедом, бо є реальна небезпека / 24 канал

      Володимир Зеленський не їздить на роботу велосипедом, оскільки йому не дозволяють це робити через небезпеку. Однак його кортеж відрізняється від кортежів попередніх президентів.

      Водночас глава держави "боровся і бореться", однак є реальні небезпечні обставини, про це він розповів в інтерв’ю "1+1".

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      При цьому прізвища людей, від яких може бути небезпека, президент не назвав.

      Ми отримуємо інформацію, через що мені не дозволяють. І було вже декілька прикладів, коли, скажімо, образно кажучи, зовсім було небезпечно,
      – сказав глава держави.

      Зеленський також розповів, що кількість автівок в його кортежі вдвічі менша. До того ж дороги заради проїзду не перекривають – хіба що на вимогу іноземних лідерів.

      "Ми обіцяли, що не буде кортежу, і, щоб всім було відомо, кортежі завжди були, і у попередньої влади, від 8 до 12 машин. Вісім – це мінімум, 12 – це те, про що я знаю… У нас завжди є дві-три машини", – розповів президент.

      Окрім того, у разі потреби попереду обов’язково їде машина поліції і одна "ховається позаду", бо на це глава держави реагує негативно.

      У мене буває завжди з цим багато прикольних моментів, як я виходжу, як вони тікають,
      – додав він.

      До чого тут велосипед? 

      На ньому їздив герой, якого Володимир Зеленський грав у серіалі "Слуга народу". Однак раніше у команді президента пояснювали, що "Слугу народу" не створювали як інструмент політичних технологій. Те, що президент у серіалі їздить на велосипеді, – це був меседж, що слід змінювати філософію держави. Пересування справжнього ж президента велосипедом – не на часі.

      Однак певну "моду" глава держави таки задав. Так, на його інавгурацію на велосипеді приїхав мер Києва Віталій Кличко. Олег Ляшко – лідер "Радикальної партії", яка не потрапила у нову Раду, також у травні для доїзду на робочу зустріч обрав велосипед. 

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      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Президент України
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