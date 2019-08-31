Зеленський пояснив, чому таки не їздить на роботу велосипедом
Володимир Зеленський не їздить на роботу велосипедом, оскільки йому не дозволяють це робити через небезпеку. Однак його кортеж відрізняється від кортежів попередніх президентів.
Водночас глава держави "боровся і бореться", однак є реальні небезпечні обставини, про це він розповів в інтерв’ю "1+1".
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При цьому прізвища людей, від яких може бути небезпека, президент не назвав.
Ми отримуємо інформацію, через що мені не дозволяють. І було вже декілька прикладів, коли, скажімо, образно кажучи, зовсім було небезпечно,
– сказав глава держави.
Зеленський також розповів, що кількість автівок в його кортежі вдвічі менша. До того ж дороги заради проїзду не перекривають – хіба що на вимогу іноземних лідерів.
"Ми обіцяли, що не буде кортежу, і, щоб всім було відомо, кортежі завжди були, і у попередньої влади, від 8 до 12 машин. Вісім – це мінімум, 12 – це те, про що я знаю… У нас завжди є дві-три машини", – розповів президент.
Окрім того, у разі потреби попереду обов’язково їде машина поліції і одна "ховається позаду", бо на це глава держави реагує негативно.
У мене буває завжди з цим багато прикольних моментів, як я виходжу, як вони тікають,
– додав він.
До чого тут велосипед?
На ньому їздив герой, якого Володимир Зеленський грав у серіалі "Слуга народу". Однак раніше у команді президента пояснювали, що "Слугу народу" не створювали як інструмент політичних технологій. Те, що президент у серіалі їздить на велосипеді, – це був меседж, що слід змінювати філософію держави. Пересування справжнього ж президента велосипедом – не на часі.
Однак певну "моду" глава держави таки задав. Так, на його інавгурацію на велосипеді приїхав мер Києва Віталій Кличко. Олег Ляшко – лідер "Радикальної партії", яка не потрапила у нову Раду, також у травні для доїзду на робочу зустріч обрав велосипед.