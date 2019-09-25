Зеленский объяснил в ООН, каким должен быть действительно сильный лидер

Президент Украины выступил на Генассамблее ООН в Нью-Йорке 25 сентября. Владимир Зеленский много говорил о войнах и о вызовах, которые возникают перед современным миром из-за них.

"Не думайте, что война далеко", – отметил Зеленский. Современные методы ведения войны, развитие технологий и вооружения привели к тому, что "наша планета стала не такая уж и большая".

Читайте также: Зеленский: Украина имеет право говорить о переосмыслении мировых правил

"Время, которое я потратил, читая последний абзац, сегодня хватит, чтобы разрушить Землю полностью", – добавил украинский президент. И объяснил, что это значит: на каждого лидера ложится ответственность не только за судьбу собственной страны, но и за судьбу всего мира.

По моему мнению, нам всем нужно осознать: сильный лидер не тот, кто, не моргнув глазом, отправляет тысячи солдат на верную смерть. Сильный лидер тот, кто бережет жизнь каждого человека,

– подытожил Зеленский.

Зеленский выступил на Генассамблее ООН: главные тезисы речи – в материале 24 канала.

Заметим, что Президент Украины Владимир Зеленский до своего выступления успел встретиться с премьером Чехии Андреем Бабишем, премьером Швеции Стефаном Лёвеном, премьером Италии Джузеппе Конте, министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, канцлером Германии Ангелой Меркель и генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Но самая главная встреча впереди – Владимир Зеленский имеет поговорить с президентом США Дональдом Трампом.

Все новости о визите Владимира Зеленского в США – читайте на сайте 24 канала.