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      Зеленський пояснив в ООН, яким має бути справді сильний лідер

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      Зеленський виступив на Генасамблеї ООН
      Зеленський виступив на Генасамблеї ООН / president.gov.ua

      Президент України виступив на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку 25 вересня. Володимир Зеленський багато говорив про війни та про виклики, які перед сучасним світом через ці війни постають.

      "Не думайте, що війна десь далеко", – зазначив Зеленський. Сучасні методи ведення війни, розвиток технологій та озброєння призвели до того, що "наша планета стала не така вже й велика". 

      Читайте також: Зеленський: Україна має право говорити про переосмислення світових правил

      "Часу, який я витратив, читаючи останній абзац, сьогодні вистачить, аби зруйнувати Землю повністю", – додав український президент. І пояснив, що це означає: на кожного лідера лягає відповідальність не лише за долю власної країни, а й за долю всього світу. 

      На мою думку, нам всім потрібно усвідомити: сильний лідер не той, хто, не моргнувши оком, відправляє тисячі солдатів на вірну смерть. Сильний лідер той, хто береже життя кожної людини,
      – підсумував Зеленський.

      Зеленський виступив на Генасамблеї ООН: головні тези промови – у матеріалі 24 каналу.

      Зауважимо, що Президент України Володимир Зеленський до свого виступу встиг зустрітися із прем'єром Чехії Андреєм Бабішем, прем'єром Швеції Стефаном Льовеном, прем'єром Італії Джузеппе Конте, міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель та генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

      Але найголовніша зустріч попереду – Володимир Зеленський має поговорити з президентом США Дональдом Трампом.

      Усі новини про візит Володимира Зеленського до США – читайте на сайті 24 каналу.

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      Теги: Новини політики Зеленський у США Новини України Війна на Донбасі Війна Володимир Зеленський Генасамблея ООН ООН
      Джерело: 24 канал
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