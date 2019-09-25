Зеленський пояснив в ООН, яким має бути справді сильний лідер

Президент України виступив на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку 25 вересня. Володимир Зеленський багато говорив про війни та про виклики, які перед сучасним світом через ці війни постають.

"Не думайте, що війна десь далеко", – зазначив Зеленський. Сучасні методи ведення війни, розвиток технологій та озброєння призвели до того, що "наша планета стала не така вже й велика".

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"Часу, який я витратив, читаючи останній абзац, сьогодні вистачить, аби зруйнувати Землю повністю", – додав український президент. І пояснив, що це означає: на кожного лідера лягає відповідальність не лише за долю власної країни, а й за долю всього світу.

На мою думку, нам всім потрібно усвідомити: сильний лідер не той, хто, не моргнувши оком, відправляє тисячі солдатів на вірну смерть. Сильний лідер той, хто береже життя кожної людини,

– підсумував Зеленський.

Зеленський виступив на Генасамблеї ООН: головні тези промови – у матеріалі 24 каналу.

Зауважимо, що Президент України Володимир Зеленський до свого виступу встиг зустрітися із прем'єром Чехії Андреєм Бабішем, прем'єром Швеції Стефаном Льовеном, прем'єром Італії Джузеппе Конте, міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим, канцлеркою Німеччини Ангелою Меркель та генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

Але найголовніша зустріч попереду – Володимир Зеленський має поговорити з президентом США Дональдом Трампом.

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