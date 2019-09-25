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      Зеленський: Україна має право говорити про переосмислення світових правил

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      Зеленський виступив в ООН
      Зеленський виступив в ООН / ukranews.com

      Президент Зеленський виступив на загальних дебатах 74 сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку 25 вересня. Серед іншого український лідер говорив про те, що у новому світі, який слід будувати, країни повинні поважати за справи, а не за кількість ядерних боєголовок.

      Зеленський говорив і про те, що неуважність, мовчання, бездіяльність та небажання поступатися політичними амбіціями заклали фундамент двох світових війн і стали ціною десятків мільйонів життів.

      Дивіться також: Зеленський виступив на Генасамблеї ООН – відео

      "Невже людство почало забувати уроки історії? Україна про них пам'ятає завжди. І завжди демонструвала готовність забезпечувати мир цивілізованим шляхом. Наприклад, коли відмовилася від ядерної зброї, потенціал якої був одним із найбільших у світі", – говорив український президент.

      Світ треба будувати таким, у якому тебе поважають за справи, а не за кількість ядерних боєголовок. Так, у новому світі ми втратили території. Тому ми маємо право говорити про переосмислення світових правил,
      – наголосив Володимир Зеленський.

      І пояснив, що жодним чином не ставить під сумнів авторитет ООН. При цьому не варто приховувати, що "механізм не є бездоганним, дає збої й потребує оновлення".

      Чи є нації сьогодні справді об'єднаними? Що їх об'єднує? Лиха. Катастрофи. Війни. З цієї найвищої у світі трибуни завжди чути заклики до змін і нових ініціатив. Тепер час зробити так, щоб вони завжди підкріплювалися справами. У сучасному світі слова давно вже знецінені,
      – заявив Президент України.

      Володимир Зеленський вважає, що в небезпеці сьогодні – сама основа міжнародної безпеки. "Війна сьогодні в Україні, Сирії, Лівії чи Ємені, попри будь-яку кількість жертв – це найбільша загроза всій цивілізації", – підсумував український лідер.

      Зеленський виступив на Генасамблеї ООН: головні тези промови – у матеріалі 24 каналу.

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      Теги: Новини України Новини політики Зеленський у США Володимир Зеленський Генасамблея ООН ООН Війна на Донбасі Новини США
      Джерело: 24 канал
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