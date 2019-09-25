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      Зеленский: Украина имеет право говорить о пререосмыслении мировых правил

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      Зеленский выступил в ООН
      Зеленский выступил в ООН / ukranews.com

      Президент Зеленский выступил на общих дебатах 74 сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 25 сентября. Среди прочего украинский лидер говорил о том, что в новом мире, который следует строить, страны должны уважать за дела, а не за количество ядерных боеголовок.

      Зеленский говорил и о том, что рассеянность, молчание, бездействие и нежелание уступать политическими амбициями заложили фундамент двух мировых войн и стали ценой десятков миллионов жизней.

       Смотрите также: Зеленский выступил на Генассамблее ООН – видео

      "Неужели человечество начало забывать уроки истории? Украина о них помнит всегда. И всегда демонстрировала готовность обеспечивать мир цивилизованным путем. Например, когда отказалась от ядерного оружия, потенциал которого был одним из крупнейших в мире", – говорил украинский президент.

      Мир надо строить таким, в котором тебя уважают за дела, а не за количество ядерных боеголовок. Да, в новом мире мы потеряли территории. Поэтому мы имеем право говорить о переосмыслении мировых правил,
      – подчеркнул Владимир Зеленский.

      И объяснил, что никоим образом не ставит под сомнение авторитет ООН. При этом не стоит скрывать, что "механизм не является безупречным, дает сбои и нуждается в обновлении".

      Являются ли нации сегодня действительно объединенными? Что их объединяет? Бедствия. Катастрофы. Войны. С этой самой высокой в мире трибуны всегда слышны призывы к изменениям и новым инициативам. Теперь время сделать так, чтобы они всегда подкреплялись делами. В современном мире слова давно уже обесценены,
      – заявил Президент Украины.

      Владимир Зеленский считает, что в опасности сегодня – сама основа международной безопасности. "Война сегодня в Украине, Сирии, Ливии или Йемене, несмотря на любое количество жертв – это самая большая угроза всей цивилизации", – подытожил украинский лидер.

      Зеленский выступил на Генассамблее ООН: главные тезисы речи – в материале 24 канала.

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      Теги: Война на Донбассе Новости Украины Новости политики Зеленский в США Новости США Владимир Зеленский Генассамблея ООН ООН
      Источник: 24 канал
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