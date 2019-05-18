Зеленский обратился к киевлянам по поводу инаугурации и пообещал нардепам неудобства: видео

Новоизбранный президент Владимир Зеленский обратился к киевлянам с извинениями за транспортные проблемы, которые возникнут в городе в день его инаугурации – 20 мая. В то же время он пообещал, что эти неудобства нардепам припомнит.

Владимир Зеленский в очередной раз напомнил, что его команда настаивала на другой дате – 19 мая, свое новое видеообращение он опубликовал на странице в Facebook.

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Новоизбранный президент вновь объяснил, что в воскресенье (собственно, 19 мая) церемония не создала бы таких транспортных проблем и пробок для киевлян.

Уже Рада как проголосовала, так проголосовала, что там жаловаться. Но я хочу вам сказать, что будет достаточно много иностранных гостей, поэтому значительная часть Киева будет перекрыта. ... Извините пожалуйста. Простите нас, простите Верховную Раду,

– сказал Зеленский.

В то же время он подчеркнул, что "Рада создала неудобства нам, мы, обещаю, сделаем им". В команде Зеленского озвучили недовольство сразу после решения Верховной Рады. Его советник по политическим вопросам Дмитрий Разумков сказал, что таким образом нардепы решили "насолить украинскому народу".

Часть украинцев негативно восприняла идею провести инаугурацию 19 мая. В этом году на 19 мая выпадает День памяти жертв политических репрессий, поэтому любые празднования запрещены.

Новое видеообращение Владимира Зеленского:

Отметим, 20 мая движение в Киеве ограничат, а начнут уже 19 мая с улицы Липской.

Какие улицы перекроют в день инаугурации:

улица Липская: от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской;

от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской; проспект Бажана : от Харьковской площади до Южного путепровода;

: от Харьковской площади до Южного путепровода; Надднепрянское шоссе : от Южного путепровода до моста Патона;

: от Южного путепровода до моста Патона; Набережное шоссе : от моста Патона до Днепровского спуска;

: от моста Патона до Днепровского спуска; Днепровский спуск : от Набережного шоссе до Парковой дороги;

: от Набережного шоссе до Парковой дороги; аллея Героев Крут : от площади Андрея Первозванного до площади Славы;

: от площади Андрея Первозванного до площади Славы; улица Ивана Мазепы : от площади Славы до станции метро "Арсенальная";

: от площади Славы до станции метро "Арсенальная"; улица Михаила Грушевского: от улицы Московской до Петровской аллеи;

от улицы Московской до Петровской аллеи; Парковая дорога : от улицы Михаила Грушевского до аллее Герев Крут;

: от улицы Михаила Грушевского до аллее Герев Крут; улица Шелковичная : от улицы Михаила Грушевского до улицы Бассейной;

: от улицы Михаила Грушевского до улицы Бассейной; улица Круглоуниверситетская : от Бессарабской площади до улицы Лютеранской;

: от Бессарабской площади до улицы Лютеранской; улица Лютеранская : от улицы Шелковичной до улицы Крещатик;

: от улицы Шелковичной до улицы Крещатик; улица Городецкого : от улицы Крещатик до улицы Ольгинской;

: от улицы Крещатик до улицы Ольгинской; улица Ольгинская : от площади Ивана Франко до улицы Институтской;

: от площади Ивана Франко до улицы Институтской; улица Институтская : от улицы Крещатик до Крепостного переулка;

: от улицы Крещатик до Крепостного переулка; Крепостной переулок : от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской;

: от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской; улица Липская : от улицы Михаила Грушевского до улицы Пилипа Орлика;

: от улицы Михаила Грушевского до улицы Пилипа Орлика; улица Садовая : от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской;

: от улицы Михаила Грушевского до улицы Институтской; улица Пилипа Орлика : от улицы Шелковичной до улицы Академика Богомольца;

: от улицы Шелковичной до улицы Академика Богомольца; улица Академика Богомольца: от улицы Пилипа Орлика до улицы Шелковичной.

Когда состоится инаугурация Зеленского?

Утром 16 мая Верховная Рада наконец утвердила дату инаугурации Владимира Зеленского. Согласно решению нардепов, которое поддержали 315 человек, мероприятие пройдет 20 мая. Пресс-служба Зеленского уже начала аккредитовать журналистов на мероприятие. По их словам, инаугурация Владимира Зеленского начнется в 10:00.



Избранный президент должен принять присягу народу Украины на торжественном заседании Верховной Рады, которые проводят в сессионном зале украинского парламента. В день торжественного заседания Верховная Рада Украины не рассматривает других вопросов.