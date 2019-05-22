Зеленский отменил указ о назначении Зеркаль заместителем главы АП

Президент Украины 21 мая назначил Елену Зеркаль заместителем главы Администрации Президента, которая отказалась от должности. Сегодня, 22 мая, Владимир Зеленский отменил свой указ.

Соответствующий указ №315/2019 обнародован на официальном сайте президента Украины. В нем говорится, что указ отменяют "как нереализованный".

Читайте также: Кого Зеленский назначил на ключевые посты: список

Елена Зеркаль у себя на Facebook-странице написала, что впоследствии даст четкое объяснение своим действиям. Она отметила, что "вопрос не в должности".

Указ президента Украины

Указ исчез из опубликованных на сайте президента еще вчера, 21 мая, по состоянию на 23: 00.

Что известно о Елене Зеркаль?С 2014 года Елена Зеркаль была заместителем министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции и возглавляла украинские делегации в международных судах в делах Украины против России. До этого, начиная с 2001 года, она работала в Министерстве юстиции Украины, сменив там ряд должностей руководителей нескольких департаментов. К слову, Елена Зеркаль занимается делом пленных моряков РФ в Международном суде.