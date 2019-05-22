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      Зеленський скасував указ про призначення Зеркаль заступницею голови АП

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      Зеленський скасував указ про призначення Зеркаль заступницею голови АП
      Зеленський скасував указ про призначення Зеркаль заступницею голови АП / Getty images

      Президент України 21 травня призначив Олену Зеркаль заступницею голови Адміністрації Президента, яка відмовилася від посади. Сьогодні, 22 травня, Володимир Зеленський скасував свій указ.

      Відповідний указ №315/2019 оприлюднено на офіційному сайті президента України. У ньому йдеться, що указ скасовують "як такий, що нереалізований".

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      Олена Зеркаль у себе на Facebook-сторінці написала, що згодом дасть чітке пояснення своїм діям. Вона зазначила, що "питання не в посаді".

      зеркаль зеленський указ
      Указ президента України

      Указ зник з опублікованих на сайті президента ще вчора, 21 травня, станом на 23 годину.

      Що відомо про Олену Зеркаль? З 2014 року Олена Зеркаль була заступником Міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції та очолювала українські делегації у міжнародних судах у справах України проти Росії. До цього, починаючи з 2001 року, вона працювала у Міністерстві юстицію України, змінивши там низку посад очільників кількох департаментів. До слова, Олена Зеркаль займається справою полонених РФ моряків у Міжнародному суді.

      blog_ava
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      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики Адміністрація Президента
      Джерело: 24 канал
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