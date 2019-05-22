Зеленський скасував указ про призначення Зеркаль заступницею голови АП

Президент України 21 травня призначив Олену Зеркаль заступницею голови Адміністрації Президента, яка відмовилася від посади. Сьогодні, 22 травня, Володимир Зеленський скасував свій указ.

Відповідний указ №315/2019 оприлюднено на офіційному сайті президента України. У ньому йдеться, що указ скасовують "як такий, що нереалізований".

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Олена Зеркаль у себе на Facebook-сторінці написала, що згодом дасть чітке пояснення своїм діям. Вона зазначила, що "питання не в посаді".



Указ президента України

Указ зник з опублікованих на сайті президента ще вчора, 21 травня, станом на 23 годину.

Що відомо про Олену Зеркаль? З 2014 року Олена Зеркаль була заступником Міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції та очолювала українські делегації у міжнародних судах у справах України проти Росії. До цього, починаючи з 2001 року, вона працювала у Міністерстві юстицію України, змінивши там низку посад очільників кількох департаментів. До слова, Олена Зеркаль займається справою полонених РФ моряків у Міжнародному суді.