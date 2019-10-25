Зеленский подписал закон о штрафах для нардепов-прогульщиков

Президент Владимир Зеленский подписал законопроект №1035-2, предусматривающий введение системы штрафов для парламентариев, которые не посещают заседания Верховной Рады. Согласно закону, нардепа, что без уважительной причины будет пропускать пленарные заседания, лишат права на депутатские выплаты.

Еще 16 октября за соответствующий законопроект во втором чтении проголосовали 265 нардепов. Зеленский подписал документ в пятницу, 25 октября. Об этом свидетельствует информация на сайте Рады.

Смотрите также: Рада ухвалила законопроєкт про викривачів корупції: чому це важливо та кому корисно

Как будет работать система штрафов для прогульщиков?

депутатам не будут возмещать расходы за календарный месяц на осуществление полномочий, если они в течение этого месяца без уважительных причин не примут участие в 30% заседаний;

или, если нардепы не участвовали в более чем 50% заседаний комитета, в состав которого они входят;

депутатские выплаты на осуществление депутатских полномочий составляют около 30 тысяч гривен в месяц;

распоряжение о прекращении выплат подписывает спикер парламента по решению регламентного комитета.



Статус законопроекта – подписан президентом/ скриншот

Больше о штрафах для нардепов-прогульщиков – здесь.