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      Зеленський підписав закон про штрафи для нардепів-прогульників

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      Зеленський підписав закон про штрафи для нардепів-прогульників
      Зеленський підписав закон про штрафи для нардепів-прогульників / фото з соцмереж Андрій Богдана

      Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №1035-2, який передбачає введення системи штрафів для парламентарів, які не відвідують засідання Верховної Ради. Згідно з законом, нардепа, що без поважної причини пропускатиме пленарні засідання, позбавлять права на депутатські виплати.

      Ще 16 жовтня за відповідний законопроєкт у другому читанні проголосували 265 нардепів. Зеленський підписав документ у п’ятницю, 25 жовтня. Про це свідчить інформація на сайті Ради.

      Дивіться також: Рада ухвалила законопроєкт про викривачів корупції: чому це важливо та кому корисно

      Як працюватиме система штрафів для прогульників?

      • депутатам не відшкодовуватимуть витрати за календарний місяць на здійснення повноважень, якщо вони упродовж цього місяця без поважних причин не візьмуть участь у 30% засідань;
      • або, якщо нардепи не брали участь у більш ніж 50% засідань комітету, до складу якого вони входять;
      • депутатські виплати на здійснення депутатських повноважень складають близько 30 тисяч гривень на місяць;
      • розпорядження про припинення виплат підписує спікер парламенту за рішенням регламентного комітету.

      Проєкт закону Рада
      Статус законопроєкту – підписаний президентом/ скріншот

      Більше про штрафи для нардепів-прогульників – тут.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Верховна Рада Законодавство
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