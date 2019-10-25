Зеленський підписав закон про штрафи для нардепів-прогульників

Президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт №1035-2, який передбачає введення системи штрафів для парламентарів, які не відвідують засідання Верховної Ради. Згідно з законом, нардепа, що без поважної причини пропускатиме пленарні засідання, позбавлять права на депутатські виплати.

Ще 16 жовтня за відповідний законопроєкт у другому читанні проголосували 265 нардепів. Зеленський підписав документ у п’ятницю, 25 жовтня. Про це свідчить інформація на сайті Ради.

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Як працюватиме система штрафів для прогульників?

депутатам не відшкодовуватимуть витрати за календарний місяць на здійснення повноважень, якщо вони упродовж цього місяця без поважних причин не візьмуть участь у 30% засідань;

або, якщо нардепи не брали участь у більш ніж 50% засідань комітету, до складу якого вони входять;

депутатські виплати на здійснення депутатських повноважень складають близько 30 тисяч гривень на місяць;

розпорядження про припинення виплат підписує спікер парламенту за рішенням регламентного комітету.



Статус законопроєкту – підписаний президентом/ скріншот

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