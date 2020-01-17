Зеленский поедет в Польшу на торжества ко дню освобождения Освенцима

Украинский президент Владимир Зеленский и президент Польши Дуда планируют встречу в январе 2019 года. Говорится о том, чтобы организовать общение президентов накануне мероприятий 27 января к 75-летию освобождения концлагеря Освенцим.

Зеленский и Дуда встретятся в Польше

О встрече Анджея Дуды с Президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Израиля Реувеном Ривлиным и президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером рассказало " Польское радио " со ссылкой на канцелярию польского главы государства.

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На торжества к 75-летию освобождения Освенцима поляки пригласили королевские четы из Нидерландов и Испании, а также и премьера Франции. А вот президента России Владимира Путина не пригласили . Несмотря на это РФ представлять будут – эта роль досталась российскому послу в Варшаве.

На церемонию, как ожидают поляки, приедут бывшие узники концентрационного лагеря Освенцим – примерно 200 человек.

Заметим, что 23 января в Иерусалиме также организуют торжества к годовщине освобождения Освенцима. И это мероприятие уже попало в дипломатический скандал из-за конфликта Польши и России.

Дуда не поедет в Израиль на годовщину освобождения Освенцима из-за Путина

Дуда официально отказался ехать в Иерусалим, потому что ему там не дают время для выступления. Зато будет выступать российский президент Владимир Путин.

Причина такого шага – декабрьские заявления Путина о том, что Польша была агрессором перед Второй мировой, и советские войска пересекли границу Польши только после того, как страна потеряла контроль над ситуацией.

Польша в ответ заявила, что готова вести с Россией длительную информационную войну из-за скандальных заявлений Путина о Второй мировой.