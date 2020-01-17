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      Зеленский поедет в Польшу на торжества ко дню освобождения Освенцима

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      Зеленский и Дуда планируют встречу в январе / ОП

      Украинский президент Владимир Зеленский и президент Польши Дуда планируют встречу в январе 2019 года. Говорится о том, чтобы организовать общение президентов накануне мероприятий 27 января к 75-летию освобождения концлагеря Освенцим.

      Зеленский и Дуда встретятся в Польше

      О встрече Анджея Дуды с Президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Израиля Реувеном Ривлиным и президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером рассказало "Польское радио" со ссылкой на канцелярию польского главы государства.

      К теме: Скандальные заявления Путина: премьер Польши обещает бороться за историческую правду

      На торжества к 75-летию освобождения Освенцима поляки пригласили королевские четы из Нидерландов и Испании, а также и премьера Франции. А вот президента России Владимира Путина не пригласили. Несмотря на это РФ представлять будут – эта роль досталась российскому послу в Варшаве.

      • На церемонию, как ожидают поляки, приедут бывшие узники концентрационного лагеря Освенцим – примерно 200 человек.

      Заметим, что 23 января в Иерусалиме также организуют торжества к годовщине освобождения Освенцима. И это мероприятие уже попало в дипломатический скандал из-за конфликта Польши и России. 

      Дуда не поедет в Израиль на годовщину освобождения Освенцима из-за Путина

      • Дуда официально отказался ехать в Иерусалим, потому что ему там не дают время для выступления. Зато будет выступать российский президент Владимир Путин. 
      • Причина такого шага – декабрьские заявления Путина о том, что Польша была агрессором перед Второй мировой, и советские войска пересекли границу Польши только после того, как страна потеряла контроль над ситуацией. 
      • Польша в ответ заявила, что готова вести с Россией длительную информационную войну из-за скандальных заявлений Путина о Второй мировой.

      Об Освенциме и других лагерях смерти, где нацисты массово убивали евреев – в материале 24 канала. 

      Прыщи на спине: почему возникают и как лечить
      16 января
      2394
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Анджей Дуда Владимир Зеленский Новости Польши Новости Украины Новости политики История
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