Зеленский поедет в Польшу на торжества ко дню освобождения Освенцима
Украинский президент Владимир Зеленский и президент Польши Дуда планируют встречу в январе 2019 года. Говорится о том, чтобы организовать общение президентов накануне мероприятий 27 января к 75-летию освобождения концлагеря Освенцим.
Зеленский и Дуда встретятся в Польше
О встрече Анджея Дуды с Президентом Украины Владимиром Зеленским, президентом Израиля Реувеном Ривлиным и президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером рассказало "Польское радио" со ссылкой на канцелярию польского главы государства.
К теме: Скандальные заявления Путина: премьер Польши обещает бороться за историческую правду
На торжества к 75-летию освобождения Освенцима поляки пригласили королевские четы из Нидерландов и Испании, а также и премьера Франции. А вот президента России Владимира Путина не пригласили. Несмотря на это РФ представлять будут – эта роль досталась российскому послу в Варшаве.
- На церемонию, как ожидают поляки, приедут бывшие узники концентрационного лагеря Освенцим – примерно 200 человек.
Заметим, что 23 января в Иерусалиме также организуют торжества к годовщине освобождения Освенцима. И это мероприятие уже попало в дипломатический скандал из-за конфликта Польши и России.
Дуда не поедет в Израиль на годовщину освобождения Освенцима из-за Путина
- Дуда официально отказался ехать в Иерусалим, потому что ему там не дают время для выступления. Зато будет выступать российский президент Владимир Путин.
- Причина такого шага – декабрьские заявления Путина о том, что Польша была агрессором перед Второй мировой, и советские войска пересекли границу Польши только после того, как страна потеряла контроль над ситуацией.
- Польша в ответ заявила, что готова вести с Россией длительную информационную войну из-за скандальных заявлений Путина о Второй мировой.
Об Освенциме и других лагерях смерти, где нацисты массово убивали евреев – в материале 24 канала.
Выбор редакции
-
Денис Шмыгаль может возглавить Министерство развития общин и территорий: что о нем известно16 января , 23:03
-
Главные новости 16 января: скандал с Гончаруком, первая отставка в правительстве и призыв 202016 января , 22:50
-
Трогательные и правдивые комиксы о влюбленных в первый месяц и через год отношений16 января , 22:23