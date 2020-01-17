Зеленський поїде в Польщу на урочистості до дня звільнення Освенциму

Український президент Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда планують зустріч у січні 2019 року. Мовиться про те, аби організувати спілкування президентів напередодні заходів 27 січня до 75-річчя звільнення концтабору Освенцим.

Зеленський та Дуда зустрінуться в Польщі

Про зустрічі Анджея Дуди з Президентом України Володимиром Зеленським, президентом Ізраїлю Реувеном Рівліним та президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром розповіло "Польське радіо" з посиланням на канцелярію польського глави держави.

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На урочистості до 75-річчя звільнення Освенциму поляки запросили королівські подружжя з Нідерландів та Іспанії, а також і прем'єра Франції. А от президента Росії Володимира Путіна не запросили. Попри це РФ представляти будуть – ця роль дісталася російському послу у Варшаві.

На церемонію, як очікують поляки, приїдуть колишні в'язні концентраційного табору Освенцим – приблизно 200 людей.

Зауважимо, що 23 січня в Єрусалимі також організовують урочистості до річниці звільнення Освенцима. Та цей захід уже потрапив до дипломатичного скандалу через конфлікт Польщі та Росії.

Дуда не поїде до Ізраїлю на річницю звільнення Освенциму через Путіна

Анджей Дуда офіційно відмовився їхати до Єрусалима, бо йому там не надають час для виступу. Натомість виступатиме російський президент Володимир Путін.

Причина такого кроку – грудневі заяви Путіна про те, що Польща була агресором перед Другою світовою, і що радянські війська перетнули кордон Польщі лише після того, як країна втратила контроль над ситуацією.

Польща у відповідь заявила, що готова вести з Росією тривалу інформаційну війну через скандальні заяви Володимира Путіна про Другу світову.

Про Освенцим та інші табори смерті, де нацисти масово вбивали євреїв – у матеріалі 24 каналу.