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      Зеленский пообещал убрать флаги боевиков с моста в Станице Луганской

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      Мост в Станице Луганской наконец построили. Открывал переправу Президент Владимир Зеленский и заверил – вражеский танк мостом не пройдет, но людям станет значительно легче.

      "Скажу честно, когда мы подошли, мы увидели лишние флаги. Они никакого отношения к Украине не имеют", – сказал Зеленский в комментариях "Радио Свободе".

      Важно! Зеленский принял участие в открытии моста в Станице Луганской: видео, фото

      Поэтому президент заявил, что так называемые флаги, которые российские гибридные силы держат на одной стороне моста в Станице Луганской, должны быть убраны.

      Думаю, в ближайшее время наша задача, чтобы эти флаги здесь убрать. Чтобы все помнили, что мы украинцы, и у нас один флаг,
      – заявил Зеленский.

      Отметим, что со стороны оккупантов на открытии моста были неизвестные в военной форме под знаменами псевдореспублики и пропагандисты из российских СМИ.

      Владислав Дейнеко
      Владислав Дейнеко

      А этот мужчина с бородой – так называемый "министр" иностранных дел самопровозглашенной "ЛНР" Владислав Дейнеко. Он давно в розыске в Украине. От справедливого задержания его отделяет лишь маленький участок моста через Северский Донец.

      А одна пропагандистка из оккупационных СМИ вместе с подельниками набралась наглости и перешла мост на украинскую сторону, но общаться с нашими журналистами не решилась, в отличие от так называемого корреспондента пропагандистского ресурса "Ньюзфронт" Никиты Возьмителя.

      Перепалка пропагандиста от оккупантов с журналистом 24 канала:

      Журналист 24 канала: Вы не чувствуете ответственности за все, что происходит?

      Пропагандист: Я чувствую ответственность за свою работу.

      Журналист 24 канала: То есть когда вернется Украина, ну понятно, что она вернется, не будет же "ЛНР", то как вы думаете, вам придется отвечать?

      Пропагандист: Если Украина вернется, то я буду отвечать, потому что здесь принято преследовать людей с другим мнением.

      Журналист 24 канала: Ну да, поэтому вы тут сидите и вас никто не трогает.

      Пропагандист: Меня никто не трогает, это правда.

      Правда, когда к границе моста подошел Президент Владимир Зеленский, пропагандисты куда-то исчезли. Построенным мостом гарант доволен.

      Відкриття Зеленським мосту в Станиці Луганській
      Открытие Зеленским моста в Станице Луганской

      Во сколько обошлось строительство моста

      Не смотря на то, что половина моста увешана флагами псевдореспублики, оккупанты не вложили ни копейки в строительство. Все 38 миллионов гривен – из украинского бюджета.

      Интересно! Открытие моста в Станице Луганской: возможны провокации от РФ

      Мост пешеходный, но теперь до самой переправы могут подъехать автобусы, поэтому идти пешком людям придется лишь на ширину реки, а не почти километр, как раньше. По словам президента, полностью мост откроют через несколько дней.

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      Автор: Евгений Назаренко
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Война на Донбассе Строительство Украина – Россия
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