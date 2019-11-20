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      Зеленський пообіцяв прибрати прапори бойовиків з мосту в Станиці Луганській

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      Міст у Станиці Луганській нарешті збудували. Відкривав переправу Президент Володимир Зеленський та запевнив – ворожий танк мостом не пройде, але людям стане значно легше.

      "Скажу чесно, коли ми підійшли, ми побачили зайві прапори. Вони жодного відношення до України не мають", – сказав Зеленський у коментарях "Радіо Свободі".

      Важливо! Зеленський взяв участь у відкритті мосту у Станиці Луганській: відео, фото

      Тому президент заявив, що так звані прапори, які російські гібридні сили тримають на одному боці мосту у Станиці Луганській, мають бути прибрані.

      Думаю, найближчим часом наше завдання, щоб ці прапори тут прибрати. Щоб усі пам’ятали, що ми всі українці, і у нас один прапор,
      – заявив Зеленський.

      Зазначимо, що з боку окупантів на відкритті мосту були невідомі у військовій формі під прапорами псевдореспубліки та пропагандисти з російських ЗМІ.

      Владислав Дейнеко
      Владислав Дейнеко

      А цей чоловік із бородою – так званий "міністр" закордонних справ самопроголошеної "ЛНР" Владислав Дейнеко. Він давно в розшуку в Україні. Від справедливого затримання його відділяє лише маленька ділянка мосту через Сіверський Донець.

      А одна пропагандистка з окупаційних ЗМІ разом з поплічниками набралась нахабності та перейшла міст на українську сторону, але спілкуватись з нашими журналістами не наважилась, на відміну від так званого кореспондента пропагандистського ресурсу "Ньюзфронт" Нікіти Возьмітєля.

      Перепалка пропагандиста від окупантів з журналістом 24 каналу:

      Журналіст 24 каналу: Ви не відчуваєте відповідальності за все, що відбувається?

      Пропагандист: Я відчуваю відповідальність за свою роботу.

      Журналіст 24 каналу: Тобто коли повернеться Україна, ну зрозуміло, що вона повернеться, не буде ж "ЛНР", то як ви думаєте, вам прийдеться відповідати?

      Пропагандист: Якщо Україна повернеться, то я буду відповідати, тому що тут прийнято переслідувати людей з іншою думкою.

      Журналіст 24 каналу: Ну да, тому ви тут сидите і вас ніхто не чіпає

      Пропагандист: Мене ніхто не чіпає, це правда.

      Щоправда, коли до межі мосту підійшов Президент Володимир Зеленський, пропагандисти кудись зникли. Збудованим мостом гарант задоволений.

      Відкриття Зеленським мосту в Станиці Луганській
      Відкриття Зеленським мосту в Станиці Луганській

      У скільки обійшлося будівництво мосту

      Не дивлячись на те, що половина мосту завішана прапорами псевдореспубліки, окупанти не вклали ані копійки у будівництво. Всі 38 мільйонів гривень – з українського бюджету.

      Цікаво! Відкриття мосту в Станиці Луганській: можливі провокації від РФ

      Міст пішохідний, але тепер до самої переправи можуть під'їхати автобуси, тому йти пішки людям доведеться лише на ширину річки, а не майже кілометр, як раніше. За словами президента, повністю міст відкриють за декілька днів.

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      Автор: Євген Назаренко
      Теги: Новини України Володимир Зеленський Війна на Донбасі Україна – Росія Будівництво
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