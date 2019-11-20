Зеленський пообіцяв прибрати прапори бойовиків з мосту в Станиці Луганській

Міст у Станиці Луганській нарешті збудували. Відкривав переправу Президент Володимир Зеленський та запевнив – ворожий танк мостом не пройде, але людям стане значно легше.

"Скажу чесно, коли ми підійшли, ми побачили зайві прапори. Вони жодного відношення до України не мають", – сказав Зеленський у коментарях "Радіо Свободі".

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Тому президент заявив, що так звані прапори, які російські гібридні сили тримають на одному боці мосту у Станиці Луганській, мають бути прибрані.

Думаю, найближчим часом наше завдання, щоб ці прапори тут прибрати. Щоб усі пам’ятали, що ми всі українці, і у нас один прапор,

– заявив Зеленський.

Зазначимо, що з боку окупантів на відкритті мосту були невідомі у військовій формі під прапорами псевдореспубліки та пропагандисти з російських ЗМІ.



Владислав Дейнеко

А цей чоловік із бородою – так званий "міністр" закордонних справ самопроголошеної "ЛНР" Владислав Дейнеко. Він давно в розшуку в Україні. Від справедливого затримання його відділяє лише маленька ділянка мосту через Сіверський Донець.

А одна пропагандистка з окупаційних ЗМІ разом з поплічниками набралась нахабності та перейшла міст на українську сторону, але спілкуватись з нашими журналістами не наважилась, на відміну від так званого кореспондента пропагандистського ресурсу "Ньюзфронт" Нікіти Возьмітєля.

Перепалка пропагандиста від окупантів з журналістом 24 каналу:

Журналіст 24 каналу: Ви не відчуваєте відповідальності за все, що відбувається?

Пропагандист: Я відчуваю відповідальність за свою роботу.

Журналіст 24 каналу: Тобто коли повернеться Україна, ну зрозуміло, що вона повернеться, не буде ж "ЛНР", то як ви думаєте, вам прийдеться відповідати?

Пропагандист: Якщо Україна повернеться, то я буду відповідати, тому що тут прийнято переслідувати людей з іншою думкою.

Журналіст 24 каналу: Ну да, тому ви тут сидите і вас ніхто не чіпає

Пропагандист: Мене ніхто не чіпає, це правда.

Щоправда, коли до межі мосту підійшов Президент Володимир Зеленський, пропагандисти кудись зникли. Збудованим мостом гарант задоволений.



Відкриття Зеленським мосту в Станиці Луганській

У скільки обійшлося будівництво мосту

Не дивлячись на те, що половина мосту завішана прапорами псевдореспубліки, окупанти не вклали ані копійки у будівництво. Всі 38 мільйонів гривень – з українського бюджету.

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Міст пішохідний, але тепер до самої переправи можуть під'їхати автобуси, тому йти пішки людям доведеться лише на ширину річки, а не майже кілометр, як раніше. За словами президента, повністю міст відкриють за декілька днів.