Зеленский посещал участок разведения в Петровском на Донбассе: детали

Президент Владимир Зеленский 10 апреля совершил рабочую поездку на Донбасс в зону проведения операции Объединенных сил. В рамках поездки он посетил передовые позиции ВСУ – в частности, побывал на участке разведения №3 в Петровском.

Как сообщает пресс служба украинского президента, в Петровском Зеленский ознакомился с оперативной обстановкой на этом участке. Зато ему доложили, что в последнее время ситуация здесь – контролируемая и спокойная.

К теме Владимир Зеленский прибыл на Донбасс: видео

Рад, что разведение сил помогло уменьшить обстрелы. Мы видим результат. Военные видят результат. Мы работаем над тем, чтобы согласовать новые участки и чтобы на земле Донбасса воцарился мир,

– подчеркнул президент.

Также ему рассказали об особенностях наблюдение за передвижением подразделений боевиков.

После Зеленский посетил одну из частей, где вручил еще трем военным ценные подарки в благодарность за службу. Кроме того, он попросил военных беречь свою жизнь и здоровье.

Обратите внимание! В течение суток 10 апреля боевики на Донбассе 15 раз нарушали режим прекращения огня. В результате один украинский солдат получил ранение. Зато украинские подразделения уничтожили одного и ранили двух пророссийских наемников. Кроме того, уже 11 числа оккупанты обстреляли украинские позиции в районе Новотошковского. Вследствие бойвих действий двое украинских военнослужащих получили осколочные ранения.

Разведение сил в Петровском: что известно

Началось оно 9 ноября. Правда раньше было запланированным на 8 число. Разведение войск решили перенести из-за заявления подконтрольных РФ боевиков "ДНР". Те убеждали, что украинские войска якобы обстреляли участок разведения.

Продолжалось разведения 3 дня и завершилось 11 ноября. Далее по графику прошло разминирования этой территории. В этот район сразу направили дополнительные патрули ОБСЕ на помощь действующим, стационарным камерам наблюдения и беспилотным летательным аппаратам.



Карта разведение сил и средств на Донбассе / Инфографика 24 канал