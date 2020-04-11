Зеленський відвідав ділянку розведення у Петрівському на Донбасі: деталі

Президент Володимир Зеленський 10 квітня здійснив робочу поїздку на Донбас у зону проведення Операції Об’єднаних сил. У межах поїздки він відвідав передові позиції ЗСУ – зокрема, побував на ділянці розведення №3 у Петрівському.

Як повідомляє пресслужба українського президента, у Петрівському Зеленський ознайомився з оперативною обстановкою на цій ділянці. Натомість йому доповіли, що протягом останнього часу ситуація тут – контрольована та спокійна.

​До теми Володимир Зеленський прибув на Донбас: відео

Радий, що розведення сил допомогло зменшити обстріли. Ми бачимо результат. Військові бачать результат. Ми працюємо над тим, щоб узгодити нові ділянки та щоб на землі Донбасу запанував мир,

– підкреслив президент.

Також йому розповіли про особливості спостереження за пересуванням підрозділів бойовиків.

Опісля Зеленський відвідав одну з частин, де вручив ще трьом військовим цінні подарунки як подяку за службу. Крім того, він попросив військових берегти своє життя та здоров’я.

Зверніть увагу! Упродовж доби 10 квітня бойовики на Донбасі 15 разів порушували режим припинення вогню. У результаті один український воїн зазнав поранення. Натомість українські підрозділи знищили одного та поранили двох проросійських найманців. Крім того, вже 11 числа окупанти обстріляли українські позиції у районі Новотошківського. Внаслідок бойвих дій двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення.

Розведення сил у Петрівському: що відомо

Розпочалося воно 9 листопада. Щоправда раніше було запланованим на 8 число. Розведення військ вирішили перенести через заяву підконтрольних РФ бойовиків "ДНР". Ті переконували, що українські війська нібито обстріляли ділянку розведення.

Тривало розведення 3 дні та завершилося 11 листопада. Далі за графіком відбулося розмінування цієї території. У цей район одразу скерували додаткові патрулі ОБСЄ на допомогу чинним, стаціонарним камерам спостереження й безпілотним літальним апаратам.



Карта розведення сил і засобів на Донбасі / Інфографіка 24 кана