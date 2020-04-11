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      Володимир Зеленський прибув на Донбас: відео

      - Читать новость на русском
      Володимир Зеленський на Донбасі / Прямий

      Володимир Зеленський приїхав з робочим візитом на Донеччину. Там глава держави ознайомився з роботою наметового містечка, де лікуватимуть хворих на коронавірус військових.

      Спершу президент приїхав у Покровськ, де розміщене наметове містечко для інфекційних хворих на COVID-19 66-го Військово-мобільного госпіталю.

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      Президент подякував лікарям за роботу і вручив їм нагороди.

      Я вдячний, що ви повертаєте до життя наших військових, наших героїв. Ви навіть повертаєте до життя цивільних людей, які звертаються за допомогою. Ми приїхали не з порожніми руками, привезли засоби захисту,
      – сказав Володимир Зеленський.

      Дивіться відео зустрічі Володимира Зеленського з медиками:

      Також у планах президента України  – ознайомитися з ситуацією на ділянці розведення військ №3 Богданівка – Петровське.

      Ще один пункт робочого візиту Володимира Зеленського – Бердянськ, Запорізької області, де обговорять питання створення об'єктів воєнної інфраструктури воєнно-морської бази "Схід" ВМС України.

      Дивіться відео візиту глави держави до Військово-мобільного госпіталю:

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Новини Запоріжжя Війна на Донбасі Окуповані території Новини Донецька Президент України Володимир Зеленський Новини політики
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