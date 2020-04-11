Володимир Зеленський прибув на Донбас: відео

Володимир Зеленський приїхав з робочим візитом на Донеччину. Там глава держави ознайомився з роботою наметового містечка, де лікуватимуть хворих на коронавірус військових.

Спершу президент приїхав у Покровськ, де розміщене наметове містечко для інфекційних хворих на COVID-19 66-го Військово-мобільного госпіталю.

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Президент подякував лікарям за роботу і вручив їм нагороди.

Я вдячний, що ви повертаєте до життя наших військових, наших героїв. Ви навіть повертаєте до життя цивільних людей, які звертаються за допомогою. Ми приїхали не з порожніми руками, привезли засоби захисту,

– сказав Володимир Зеленський.

Дивіться відео зустрічі Володимира Зеленського з медиками:

Також у планах президента України – ознайомитися з ситуацією на ділянці розведення військ №3 Богданівка – Петровське.



Ще один пункт робочого візиту Володимира Зеленського – Бердянськ, Запорізької області, де обговорять питання створення об'єктів воєнної інфраструктури воєнно-морської бази "Схід" ВМС України.

Дивіться відео візиту глави держави до Військово-мобільного госпіталю: