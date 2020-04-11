Владимир Зеленский посетит Донбасс
Владимир Зеленский приедет на Донетчину и Запорожье 11 апреля. Глава государства побывает на участке разведения сил в зоне ООС.
В частности, президент Украины ознакомится с ситуацией на участке разведения войск №3 Богдановка – Петровское, информирует Интерфакс-Украина.
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В Покровске, что в Донецкой области, Зеленский посетит палаточный городок для больных коронавирусом 66-го Военно-мобильного госпиталя. Еще один пункт рабочего визита президента – Бердянск Запорожской области, где обсудят вопросы создания объектов военной инфраструктуры военно-морской базы "Восток" ВМС Украины.
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