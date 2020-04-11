11:22
11 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Владимир Зеленский посетит Донбасс

      - Читати новину українською
      Владимир Зеленский на Донбассе / Прямой

      Владимир Зеленский приедет на Донетчину и Запорожье 11 апреля. Глава государства побывает на участке разведения сил в зоне ООС.

      В частности, президент Украины ознакомится с ситуацией на участке разведения войск №3 Богдановка – Петровское, информирует Интерфакс-Украина.

      Смотрите также 70% украинцев считают, что Зеленский не справляется с войной на Донбассе

      В Покровске, что в Донецкой области, Зеленский посетит палаточный городок для больных коронавирусом 66-го Военно-мобильного госпиталя. Еще один пункт рабочего визита президента – Бердянск Запорожской области, где обсудят вопросы создания объектов военной инфраструктуры военно-морской базы "Восток" ВМС Украины.

      Карта окупованих територій
      Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Новости Запорожья Война на Донбассе Оккупированные территории Новости Донецка Президент Украины Владимир Зеленский Новости политики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      10 апреля , 22:00 Як Путін кидає населення на призволяще заради "Північного потоку-2"
      Ель Мюрид
      10 апреля , 20:30 Россия возвращается в 1990-е: как Путин и его сторонники уничтожают экономику страны
      Іван Яковина