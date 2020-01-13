Зеленский после нормандской встречи выглядел разочарованным и удивленным, – Рыбачук

Зеленский после встречи выглядел разочарованным и удивленным тем, что об очевидных вещах с Путиным договориться невозможно.

Такое мнение в интервью 24 каналу высказал политический эксперт, экс-глава Секретариата президента Виктора Ющенко Олег Рыбачук.

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По его словам, Зеленский частично реализовал свою тактику. Он фактически заставил Путина встретиться, потому что тот упирался. Рыбачук отметил, что результаты трактуют по-разному, но встреча состоялась.

Зеленский после встречи выглядел разочарованным и удивленным тем, что об очевидных вещах с Путиным договориться невозможно. Но чего Зеленский достиг? Германия и Франция начали давить на Россию, чтобы она пошла на определенные уступки. В целом Зеленский выполнил программу минимум – он провел эту встречу и Путин не прорвал этот фронт. Россию надо сдавливать – она ​​из-под санкций не выходит и тема Крыма остается,

– отметил политический эксперт.

"Надо сделать так, чтобы мы никоим образом не зависели от настроений Путина или его энергоносителей, чтобы мы стали частью энергетического европейского сообщества. Чтобы быть ближе к Европе, нужно иметь европейские правила. Там все строится на основах демократии, свободе слова, независимые СМИ и суде, СБУ, которая не борется с экономической преступностью", – подытожил Рыбачук.

О чем договорилась "нормандская четверка"?

Впервые с 2016 года лидеры Украины Владимир Зеленский, Франции Эммануэль Макрон, Германии Ангела Меркель и России Владимир Путин сели за стол переговоров. Во время саммита Зеленский и Путин впервые поговорили тет-а-тет.



О чем договорились лидеры "нормандской четверки" / Инфографика 24 канала

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Видео полного интервью с Олегом Рыбачуком: