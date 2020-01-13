00:56
14 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ УБИЙСТВО АМИНЫ ОКУЕВОЙ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин + Асад = "Голубь мира" Трамп. "Танчики" в парламенте РФ
      Вєсті Кремля
      21:32, 13 января
      Вести.UA: Итальянские каникулы Кернеса. Ваше святейшество Дубинский.
      Вєсті.UA
      21:05, 13 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      АВИАКАТАСТРОФА МАУ В ИРАНЕ КОНФЛИКТ МЕЖДУ США И ИРАНОМ УБИЙСТВО АМИНЫ ОКУЕВОЙ

      Зеленский после нормандской встречи выглядел разочарованным и удивленным, – Рыбачук

      111 Читати новину українською
      Олег Рыбачук / 24 канал

      Зеленский после встречи выглядел разочарованным и удивленным тем, что об очевидных вещах с Путиным договориться невозможно.

      Такое мнение в интервью 24 каналу высказал политический эксперт, экс-глава Секретариата президента Виктора Ющенко Олег Рыбачук.

      Интересно: Не надо бросать в глаза пыль, мол, борются и сажают, – Рыбачук о деле Шеремета

      По его словам, Зеленский частично реализовал свою тактику. Он фактически заставил Путина встретиться, потому что тот упирался. Рыбачук отметил, что результаты трактуют по-разному, но встреча состоялась.

      Зеленский после встречи выглядел разочарованным и удивленным тем, что об очевидных вещах с Путиным договориться невозможно. Но чего Зеленский достиг? Германия и Франция начали давить на Россию, чтобы она пошла на определенные уступки. В целом Зеленский выполнил программу минимум – он провел эту встречу и Путин не прорвал этот фронт. Россию надо сдавливать – она ​​из-под санкций не выходит и тема Крыма остается,
      – отметил политический эксперт.

      "Надо сделать так, чтобы мы никоим образом не зависели от настроений Путина или его энергоносителей, чтобы мы стали частью энергетического европейского сообщества. Чтобы быть ближе к Европе, нужно иметь европейские правила. Там все строится на основах демократии, свободе слова, независимые СМИ и суде, СБУ, которая не борется с экономической преступностью", – подытожил Рыбачук.

      О чем договорилась "нормандская четверка"?
      Впервые с 2016 года лидеры Украины Владимир Зеленский, Франции Эммануэль Макрон, Германии Ангела Меркель и России Владимир Путин сели за стол переговоров. Во время саммита Зеленский и Путин впервые поговорили тет-а-тет.


      О чем договорились лидеры "нормандской четверки" / Инфографика 24 канала

      Важно! Об итогах-2019: что изменилось в отношениях между Украиной и Россией
      – читайте в материале 24 канала.

      Видео полного интервью с Олегом Рыбачуком:

       

      Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
      13 января
      120751
      Автор: Елена Трибушная
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Новости политики Владимир Путин Нормандская встреча 2019
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 13 января
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 00:30 Почему Иран признал уничтожение Boeing
      Іван Яковина 46
      13 января , 22:43 Главные новости 13 января: Украина возвращается в ПАСЕ, ГПУ открыла дело против Трубы
      Северин Трач 185
      сегодня , 08:30 Какие вазоны могут вызвать аллергию – опасность домашних растений
      354
      13 января , 22:00 Письмо из Луганска: о местных похитителях праздников
      Ольга Черненко 197
      13 января , 21:43 Возможно падение режима: западные СМИ о протестах в Иране из-за катастрофы МАУ
      Світлана Попова 316
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук