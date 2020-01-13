Зеленський після нормандської зустрічі виглядав розчарованим і здивованим, – Рибачук

Зеленський після зустрічі виглядав розчарованим і здивованим тим, що про очевидні речі з Путіним домовитися неможливо.

Таку думку в інтерв'ю 24 каналу висловив політичний експерт, ексголова Секретаріату президента Віктора Ющенка Олег Рибачук.

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За його словами, Зеленський частково реалізував свою тактику. Він, фактично, змусив Путіна зустрітися, бо він впирався. Рибачук зазначив, що результати трактують по-різному, але зустріч відбулася.

Зеленський після зустрічі виглядав розчарованим і здивованим тим, що про очевидні речі з Путіним домовитися неможливо. Але чого Зеленський досягнув? Німеччина і Франція почали тиснути на Росію, щоб вони пішли на певні поступки. Загалом Зеленський виконав програму мінімум – він провів цю зустріч і Путін не прорвав цей фронт. Росію треба здушувати – вона з-під санкцій не виходить і тема Криму залишається,

– наголосив політичний експерт.

"Треба зробити так, щоб ми жодним чином не залежали від настроїв Путіна або його енергоносіїв, щоб ми стали частиною енергетичного співтовариства європейського. Щоб бути ближче до Європи, треба мати європейські правила. Там все будується на основах демократії, свободі слова, незалежні ЗМІ та суд, СБУ, яка не бореться з економічною злочинністю", – підсумував Рибачук.

Про що домовилась "нормандська четвірка"?Уперше з 2016 року лідери України Володимир Зеленський, Франції Еммануель Макрон, Німеччини Ангела Меркель і Росії Володимир Путін сіли за стіл переговорів. Під час саміту Зеленський і Путін вперше поговорили тет-а-тет.



Про що домовилися лідери "нормандської четвірки" / Інфографіка 24 каналу

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Відео повного інтерв'ю з Олегом Рибачуком: