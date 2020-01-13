23:31
13 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ ВБИВСТВО АМІНИ ОКУЄВОЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін + Асад = "Голуб миру" Трамп. "Танчики" в парламенті РФ
      Вєсті Кремля
      21:26, сьогодні
      Вєсті.UA: Італійські канікули Кернеса. Ваша святість Дубінський
      Вєсті.UA
      21:01, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      АВІАКАТАСТРОФА МАУ В ІРАНІ КОНФЛІКТ МІЖ США ТА ІРАНОМ ВБИВСТВО АМІНИ ОКУЄВОЇ

      Зеленський після нормандської зустрічі виглядав розчарованим і здивованим, – Рибачук

      70 Читать новость на русском
      Олег Рибачук / 24 канал

      Зеленський після зустрічі виглядав розчарованим і здивованим тим, що про очевидні речі з Путіним домовитися неможливо.

      Таку думку в інтерв'ю 24 каналу висловив політичний експерт, ексголова Секретаріату президента Віктора Ющенка Олег Рибачук.

      Цікаво: Не треба кидати в очі пил, мовляв, борються і саджають, – Рибачук про справу Шеремета

      За його словами, Зеленський частково реалізував свою тактику. Він, фактично, змусив Путіна зустрітися, бо він впирався. Рибачук зазначив, що результати трактують по-різному, але зустріч відбулася.

      Зеленський після зустрічі виглядав розчарованим і здивованим тим, що про очевидні речі з Путіним домовитися неможливо. Але чого Зеленський досягнув? Німеччина і Франція почали тиснути на Росію, щоб вони пішли на певні поступки. Загалом Зеленський виконав програму мінімум – він провів цю зустріч і Путін не прорвав цей фронт. Росію треба здушувати – вона з-під санкцій не виходить і тема Криму залишається,
      – наголосив політичний експерт.

      "Треба зробити так, щоб ми жодним чином не залежали від настроїв Путіна або його енергоносіїв, щоб ми стали частиною енергетичного співтовариства європейського. Щоб бути ближче до Європи, треба мати європейські правила. Там все будується на основах демократії, свободі слова, незалежні ЗМІ та суд, СБУ, яка не бореться з економічною злочинністю", – підсумував Рибачук.

      Про що домовилась "нормандська четвірка"?Уперше з 2016 року лідери України Володимир Зеленський, Франції Еммануель Макрон, Німеччини Ангела Меркель і Росії Володимир Путін сіли за стіл переговорів. Під час саміту Зеленський і Путін вперше поговорили тет-а-тет.


      Про що домовилися лідери "нормандської четвірки" / Інфографіка 24 каналу

      Важливо! Про підсумки-2019: що змінилося у відносинах між Україною і Росією – читайте у матеріалі 24 каналу.

      Відео повного інтерв'ю з Олегом Рибачуком:

       

      З 2021 року зміняться правила безвізових поїздок до Євросоюзу: деталі
      сьогодні
      14678
      Автор: Олена Трибушна
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Путін Володимир Зеленський Нормандська зустріч 2019
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 22:40 Головні новини 13 січня: Україна повертається в ПАРЄ, ГПУ відкрила справу проти Труби
      Северин Трач 354
      сьогодні , 22:00 Письмо из Луганска: о местных похитителях праздников
      Ольга Черненко 143
      14 січня , 08:30 Які вазони можуть викликати алергію – небезпека домашніх рослин
      1919
      сьогодні , 21:42 Можливе падіння режиму: західні медіа про протести в Ірані через катастрофу МАУ
      Світлана Попова 902
      сьогодні , 19:00 Обмін полоненими: яких злочинців Україна віддала окупантам
      Леонід Остальцев 481
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук