Зеленский призвал не называть всех из оккупированного Донбасса "сепарами"

Владимир Зеленский считает, что информационная и гуманитарная политика крайне важна в вопросе оккупированного Донбасса и аннексированного Крыма.

Президент во время форума в Мариуполе отметил, что если действенная гуманитарная политика – это задача в первую очередь государства, то информационная политика – общий вызов и общая ответственность власти, средств массовой информации и каждого пользователя социальных сетей.

Обратите внимание: Зеленский назвал 3 этапа для успешного завершения войны

Наших граждан из Луганска и Донецка, независимо от их отношения к так называемым ЛНР, ДНР – без исключения называют "сепарамы",

– сказал Зеленский.

Президент добавил, что в официальной риторике уже стало нормой говорить "жители временно оккупированных территорий".

"И все меньше, вспоминая жителей Крыма и Донбасса, мы говорим "граждане Украины". Это неправильно. Мы не должны об этом забывать. Они не должны об этом забывать", – считает Зеленский.

Президент также посетовал, что сейчас темы Крыма нет в больших масс-медиа, а упоминания о людях на неподконтрольном Донбассе так или иначе связаны только с войной, ставят на них негативное клеймо.

Сегодня наше информационное поле, думаю, заминировано. Всем обществом нам следует глубоко вдохнуть, выдохнуть и поговорить спокойно. Благоразумно. Без лишних эмоций и лозунгов,

– добавил Зеленский.

Владимир Зеленский назвал 4 составляющие реинтеграции аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Чтобы все сработало, стратегия государства должна включать:

прозрачность и публичность;

консенсус в украинском обществе;

реализм;

имплементация.

Больше о реинтеграции оккупированных территорий – по ссылке.

Читайте также: Жителям Донбасса и Западной Украины массово выдают иностранные паспорта: за дело взялись в СБУ