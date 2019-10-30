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      Зеленский призвал не называть всех из оккупированного Донбасса "сепарами"

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      Зеленский призвал не называть всех из оккупированного Донбасса "сепарами"
      Зеленский призвал не называть всех из оккупированного Донбасса "сепарами" / president.gov.ua

      Владимир Зеленский считает, что информационная и гуманитарная политика крайне важна в вопросе оккупированного Донбасса и аннексированного Крыма.

      Президент во время форума в Мариуполе отметил, что если действенная гуманитарная политика – это задача в первую очередь государства, то информационная политика – общий вызов и общая ответственность власти, средств массовой информации и каждого пользователя социальных сетей.

      Обратите внимание: Зеленский назвал 3 этапа для успешного завершения войны

      Наших граждан из Луганска и Донецка, независимо от их отношения к так называемым ЛНР, ДНР – без исключения называют "сепарамы",
      – сказал Зеленский.

      Президент добавил, что в официальной риторике уже стало нормой говорить "жители временно оккупированных территорий".

      "И все меньше, вспоминая жителей Крыма и Донбасса, мы говорим "граждане Украины". Это неправильно. Мы не должны об этом забывать. Они не должны об этом забывать", – считает Зеленский.

      Президент также посетовал, что сейчас темы Крыма нет в больших масс-медиа, а упоминания о людях на неподконтрольном Донбассе так или иначе связаны только с войной, ставят на них негативное клеймо.

      Сегодня наше информационное поле, думаю, заминировано. Всем обществом нам следует глубоко вдохнуть, выдохнуть и поговорить спокойно. Благоразумно. Без лишних эмоций и лозунгов,
      – добавил Зеленский.

      Владимир Зеленский назвал 4 составляющие реинтеграции аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Чтобы все сработало, стратегия государства должна включать:

      • прозрачность и публичность;
      • консенсус в украинском обществе;
      • реализм;
      • имплементация.

      Больше о реинтеграции оккупированных территорий – по ссылке.

      Читайте также: Жителям Донбасса и Западной Украины массово выдают иностранные паспорта: за дело взялись в СБУ

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Операция Объединенных сил Война на Донбассе СМИ Владимир Зеленский Новости Луганска Новости Донецка
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