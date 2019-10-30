Зеленский призвал не называть всех из оккупированного Донбасса "сепарами"
Владимир Зеленский считает, что информационная и гуманитарная политика крайне важна в вопросе оккупированного Донбасса и аннексированного Крыма.
Президент во время форума в Мариуполе отметил, что если действенная гуманитарная политика – это задача в первую очередь государства, то информационная политика – общий вызов и общая ответственность власти, средств массовой информации и каждого пользователя социальных сетей.
Обратите внимание: Зеленский назвал 3 этапа для успешного завершения войны
Наших граждан из Луганска и Донецка, независимо от их отношения к так называемым ЛНР, ДНР – без исключения называют "сепарамы",
– сказал Зеленский.
Президент добавил, что в официальной риторике уже стало нормой говорить "жители временно оккупированных территорий".
"И все меньше, вспоминая жителей Крыма и Донбасса, мы говорим "граждане Украины". Это неправильно. Мы не должны об этом забывать. Они не должны об этом забывать", – считает Зеленский.
Президент также посетовал, что сейчас темы Крыма нет в больших масс-медиа, а упоминания о людях на неподконтрольном Донбассе так или иначе связаны только с войной, ставят на них негативное клеймо.
Сегодня наше информационное поле, думаю, заминировано. Всем обществом нам следует глубоко вдохнуть, выдохнуть и поговорить спокойно. Благоразумно. Без лишних эмоций и лозунгов,
– добавил Зеленский.
Владимир Зеленский назвал 4 составляющие реинтеграции аннексированного Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Чтобы все сработало, стратегия государства должна включать:
- прозрачность и публичность;
- консенсус в украинском обществе;
- реализм;
- имплементация.
Больше о реинтеграции оккупированных территорий – по ссылке.
Читайте также: Жителям Донбасса и Западной Украины массово выдают иностранные паспорта: за дело взялись в СБУ