Зеленський закликав не називати усіх з окупованого Донбасу "сєпарами"

Володимир Зеленський вважає, що інформаційна та гуманітарна політика вкрай важлива у питанні окупованого Донбасу та анексованого Криму.

Президент під час форуму в Маріуполі зазначив, що якщо дієва гуманітарна політика – це завдання в першу чергу держави, то інформаційна політика – спільний виклик і спільна відповідальність влади, засобів масової інформації й кожного користувача соціальних мереж.

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Наших громадян з Луганська та Донецька, незалежно від їхнього ставлення до так званих ЛНР, ДНР – без винятку називають "сєпарами",

– сказав Зеленський.

Президент додав, що в офіційній риториці вже стало нормою казати "мешканці тимчасово окупованих територій".

"І все менше, згадуючи жителів Криму та Донбасу, ми говоримо "громадяни України". Це неправильно. Ми не повинні про це забувати. Вони не повинні про це забувати", – вважає Зеленський.

Президент також поскаржився, що наразі теми Криму немає у великих мас-медіа, а згадки про людей на непідконтрольному Донбасі так чи інакше пов’язані тільки з війною, що ставить на них негативне клеймо.

Сьогодні наше інформаційне поле, гадаю, заміноване. Всім суспільством нам слід глибоко вдихнути, видихнути й поговорити спокійно. Розсудливо. Без зайвих емоцій і лозунгів,

– додав Зеленський.

Володимир Зеленський назвав 4 складові реінтеграції анексованого Криму та окупованих територій Донбасу. Щоб усе спрацювало, стратегія держави має включати:

прозорість та публічність;

консенсус в українському суспільстві;

реалізм;

імплементація.

Більше про реінтеграцію окупованих територій – за посиланням.

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