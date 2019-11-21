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      Зеленский прокомментировал скандальные высказывания Коломойского

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      Зеленский не хотел бы, чтобы Коломойский что-то решал во внешней политике / Getty Images

      О международных отношениях и внешнеполитическом курсе Украины должен думать президент с участием правительства и общества, а не отдельные бизнесмены.

      Государство и общество могут говорить об этом, так сказал президент Владимир Зеленский во время брифинга в Очакове, пишет "Интерфакс-Украина".

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      Так он ответил на вопрос журналиста по поводу высказываний олигарха Игоря Коломойского о "развороте в сторону России". В то же время глава государства подчеркнул, что это "все-таки решение государственного уровня".

      Я хотел бы, чтобы я как президент думал о международных отношениях и векторе Украины, а не какой-нибудь бизнесмен в Украине. Мне кажется, что это правильно,
      – сказал он.

      Зеленский также ответил на вопрос о том, возможно ли возобновление сотрудничества с Россией в сфере ОПК (оборонно-промышленного комплекса) после прекращения войны на Донбассе, или "ждать еще и возвращения Крыма".

      Отвечая, глава государства отметил, что ему в целом нравится такой настрой, когда люди думают об окончании войны и "психологически хотят этого".

      "Я думаю, что правильный ответ, в принципе, человеческий, что когда мы закончим войну, вернем все территории, мы будем делать с вами все, что выгодно для экономики Украины, для рабочих мест, для того, чтобы поднимать наши предприятия", – подчеркнул Зеленский.

      Отметим, ранее президент не комментировал заявления Коломойского, которые вызвали шквал критики в обществе. Однако его пресс-секретарь Юлия Мендель заявила, что олигарх Игорь Коломойский не представляет украинскую власть или команду президента Владимира Зеленского, поэтому не может делать заявления от имени государства.

      Какие скандальные заявления сделал Коломойский?

      Бинесмен Игорь Коломойский накануне дал интервью New York Times. В разговоре с американским изданием он отличился такими скандальными заявлениями:

      • Деньги помогут Украине и России решить проблемы и восстановить отношения. Поэтому, Киев якобы должен отказаться от сотрудничества с Международным валютным фондом и попросить 100 миллиардов долларов у россиян.
      • Поддерживает прекращение войны на Донбассе, но отношения между Украиной и Россией можно возобновить.
      • США используют Украину в своих геополитических целях, подталкивают к войне и даже дают на это деньги.
      • НАТО боится российской армии, а еще – никогда не примет в свои ряды Украину.
      • Олигарх планирует вернуть себе право собственности на "Приватбанк" или получить компенсацию за национализацию банка.
      • Пятый президент Петр Порошенко и другие ответственные за национализацию "Приватбанка" должны быть наказаны. Для них надо вернуть смертную казнь.
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      Автор: Ирина Юрковская
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Президент Украины Игорь Коломойский Владимир Зеленский
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