Зеленский прокомментировал скандальные высказывания Коломойского

О международных отношениях и внешнеполитическом курсе Украины должен думать президент с участием правительства и общества, а не отдельные бизнесмены.

Государство и общество могут говорить об этом, так сказал президент Владимир Зеленский во время брифинга в Очакове, пишет "Интерфакс-Украина".

Читайте также: Коломойский, Ахметов и остальные олигархи могут быть наказаны, – Рябошапка

Так он ответил на вопрос журналиста по поводу высказываний олигарха Игоря Коломойского о "развороте в сторону России". В то же время глава государства подчеркнул, что это "все-таки решение государственного уровня".

Я хотел бы, чтобы я как президент думал о международных отношениях и векторе Украины, а не какой-нибудь бизнесмен в Украине. Мне кажется, что это правильно,

– сказал он.

Зеленский также ответил на вопрос о том, возможно ли возобновление сотрудничества с Россией в сфере ОПК (оборонно-промышленного комплекса) после прекращения войны на Донбассе, или "ждать еще и возвращения Крыма".

Отвечая, глава государства отметил, что ему в целом нравится такой настрой, когда люди думают об окончании войны и "психологически хотят этого".

"Я думаю, что правильный ответ, в принципе, человеческий, что когда мы закончим войну, вернем все территории, мы будем делать с вами все, что выгодно для экономики Украины, для рабочих мест, для того, чтобы поднимать наши предприятия", – подчеркнул Зеленский.

Отметим, ранее президент не комментировал заявления Коломойского, которые вызвали шквал критики в обществе. Однако его пресс-секретарь Юлия Мендель заявила, что олигарх Игорь Коломойский не представляет украинскую власть или команду президента Владимира Зеленского, поэтому не может делать заявления от имени государства.

Какие скандальные заявления сделал Коломойский?

Бинесмен Игорь Коломойский накануне дал интервью New York Times. В разговоре с американским изданием он отличился такими скандальными заявлениями: