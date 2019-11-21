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      Зеленський прокоментував скандальні висловлювання Коломойського

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      Зеленський не хотів би, щоб Коломойський вирішував у зовнішній політиці / Getty Images

      Про міжнародні відносини і зовнішньополітичний курс України повинен думати президент за участі уряду і суспільства, а не окремі бізнесмени.

      Держава і суспільство можуть говорити про це, так сказав президент Володимир Зеленський під час брифінгу в Очакові, пише "Інтерфакс-Україна".

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      Так він відповів на запитання журналіста щодо висловлювань олігарха Ігоря Коломойського про "розворот у бік Росії". Водночас глава держави наголосив, що це "все-таки рішення державного рівня".

      Я хотів би, щоб я як президент думав про міжнародні відносини і вектор України, а не який-небудь бізнесмен в Україні. Мені здається, що це правильно,
      – сказав він.

      Зеленський також відповів на питання про те, чи можливе відновлення співпраці з Росією в сфері ВПК (оборонно-промислового комплексу) після припинення війни на Донбасі, чи "чекати ще і повернення Криму".

      Відповідаючи, глава держави зазначив, що йому в цілому подобається такий настрій, коли люди думають про закінчення війни і "психологічно хочуть цього".

      "Я думаю, що правильна відповідь, в принципі, людська, що коли ми закінчимо війну, повернемо всі території, ми будемо робити з вами все, що вигідно для економіки України, для робочих місць, для того, щоб підіймати наші підприємства", – наголосив Зеленський. 

      Зазначимо, раніше президент не коментував заяв Коломойського, які викликали шквал критики в суспільстві. Однак його речниця Юлія Мендель заявила, що олігарх Ігор Коломойський не представляє українську владу чи команду президента Володимира Зеленського, тому не може робити заяви від імені держави.

      Які скандальні заяви зробив Коломойський?

      Бінесмен Ігор Коломойський напередодні дав інтерв’ю New York Times. У розмові з американським виданням він відзначився такими скандальними заявами:

      • Гроші допоможуть Україні та Росії вирішити проблеми і відновити стосунки. Тому, Київ нібито має відмовитися від співпраці з Міжнародним валютним фондом і попросити 100 мільярдів доларів у росіян.
      • Підтримує припинення війни на Донбасі, але відносини між Україною та Росією можна відновити.
      • США використовують Україну в своїх геополітичних цілях, підштовхують до війни і навіть дають на це гроші.
      • НАТО боїться російської армії, а ще – ніколи не прийме до своїх лав Україну.
      • Олігарх планує повернути собі право власності на "Приватбанк" або отримати компенсацію за націоналізацію банку.
      • П’ятий президент Петро Порошенко та інші відповідальні за націоналізацію "Приватбанку" мають бути покарані. Для них треба повернути смертну кару.
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      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Україна – Росія Володимир Зеленський Ігор Коломойський Президент України
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