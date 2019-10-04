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      Зеленский провел встречу с Лукашенко: главное

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      Лукашенко пообещал Зеленскому, что у Украины никогда не будет проблем со стороны белорусской границы
      Лукашенко пообещал Зеленскому, что у Украины никогда не будет проблем со стороны белорусской границы / Офис Президента

      Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидером Республики Беларусь. Встреча политиков состоялась в рамках второго Форума регионов Украины и Беларуси в Житомире.

      В ходе своего общения лидеры определили повестку дня отношений двух государств, сообщает Офис Президента Украины.

      К слову: Первая встреча Зеленского и Лукашенко на форуме в Житомире: видео

      Владимир Зеленский подчеркнул, что со своим коллегой может свободно общаться на украинском, так как оба народа настолько близки, что даже на родных языках понимают друг друга.

      Мы друг друга понимаем. Я считаю, что наши люди дружны, ментально близки. Я горжусь и уверен, что каждый украинец горд, что у нас такие хорошие соседи и отношения,
      – подчеркнул президент.

      Александр Лукашенко со своей стороны отметил, что сегодня они с Владимиром Зеленским встречаются лицом к лицу, чтобы еще раз "сверить часы" и обсудить повестку дня в отношениях между государствами. Он выразил уверенность, что с обеих сторон будет выполняться все, о чем договорились политики.

      Интересно: Лукашенко удивил заявлением о контроле границы с Россией на Донбассе

      Кроме того, он заверил Владимира Зеленского, что у Украины никогда не будет проблем со стороны Беларуси и белорусской границы.

      "Вы никогда вообще не имели проблем с территории Беларуси и с Беларусью, у вас никогда их не будет. Мы всегда будем самыми хорошими и надежными вашими сторонниками, партнерами", – заверил белорусский лидер.

      Что будет дальше?

      К концу дня также должны состояться переговоры украинской и белорусской делегаций под председательством двух президентов. После этого Зеленский и Лукашенко выступят с речами на заключительной части Форума регионов.

      После состоится официальная церемония подписания двусторонних документов между государствами. А в самом конце президенты осмотрят выставку крупногабаритной сельскохозяйственной техники.

      Что известно о Форуме регионов?
      Первый форум регионов Украины и Беларуси состоялся в октябре 2018 года в белорусском Гомеле. Тогда его главными действующими лицами стали лидеры двух государств Петр Порошенко и Александр Лукашенко.

      Кроме глав государств, участие в форуме приняли более тысячи представителей бизнеса и органов власти соседних стран. Первые имели возможность представить коллегам на форуме свою продукцию.

      Второй форму регионов Украины и Беларуси длится 3-4 октября 2019 году в украинском Житомире.

      Видео: о чем говорили Зеленский и Лукашенко

       

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Зеленский Александр Лукашенко Новости Беларуси Офіс Президента Президент Украины
      Источник: 24 канал
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