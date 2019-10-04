Зеленский провел встречу с Лукашенко: главное

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с лидером Республики Беларусь. Встреча политиков состоялась в рамках второго Форума регионов Украины и Беларуси в Житомире.

В ходе своего общения лидеры определили повестку дня отношений двух государств, сообщает Офис Президента Украины.

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Владимир Зеленский подчеркнул, что со своим коллегой может свободно общаться на украинском, так как оба народа настолько близки, что даже на родных языках понимают друг друга.

Мы друг друга понимаем. Я считаю, что наши люди дружны, ментально близки. Я горжусь и уверен, что каждый украинец горд, что у нас такие хорошие соседи и отношения,

– подчеркнул президент.

Александр Лукашенко со своей стороны отметил, что сегодня они с Владимиром Зеленским встречаются лицом к лицу, чтобы еще раз "сверить часы" и обсудить повестку дня в отношениях между государствами. Он выразил уверенность, что с обеих сторон будет выполняться все, о чем договорились политики.

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Кроме того, он заверил Владимира Зеленского, что у Украины никогда не будет проблем со стороны Беларуси и белорусской границы.

"Вы никогда вообще не имели проблем с территории Беларуси и с Беларусью, у вас никогда их не будет. Мы всегда будем самыми хорошими и надежными вашими сторонниками, партнерами", – заверил белорусский лидер.

Что будет дальше?

К концу дня также должны состояться переговоры украинской и белорусской делегаций под председательством двух президентов. После этого Зеленский и Лукашенко выступят с речами на заключительной части Форума регионов.

После состоится официальная церемония подписания двусторонних документов между государствами. А в самом конце президенты осмотрят выставку крупногабаритной сельскохозяйственной техники.

Что известно о Форуме регионов?

Первый форум регионов Украины и Беларуси состоялся в октябре 2018 года в белорусском Гомеле. Тогда его главными действующими лицами стали лидеры двух государств Петр Порошенко и Александр Лукашенко.



Кроме глав государств, участие в форуме приняли более тысячи представителей бизнеса и органов власти соседних стран. Первые имели возможность представить коллегам на форуме свою продукцию.



Второй форму регионов Украины и Беларуси длится 3-4 октября 2019 году в украинском Житомире.

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