Зеленський провів зустріч з Лукашенком: головне

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідером Республіки Білорусь. Зустріч політиків відбулася у межах другого Форуму регіонів України та Білорусі у Житомирі.

У ході свого спілкування лідери визначили порядок денний відносин двох держав, повідомляє Офіс Президента України.

До слова: Перша зустріч Зеленського і Лукашенка на форумі в Житомирі: відео

Володимир Зеленський підкреслив, що зі своїм колегою може вільно спілкуватися українською, позаяк обидва народи настільки близькі, що навіть на рідних мовах розуміють одне одного.

Ми одне одного розуміємо. Я вважаю, що наші люди дружні, ментально близькі. Я пишаюся та впевнений, що кожен українець гордий, що у нас такі добрі сусіди і стосунки,

– наголосив президент.

Олександр Лукашенко зі свого боку зазначив, що сьогодні вони з Володимиром Зеленським зустрічаються віч-на-віч, щоб іще раз "звірити годинники" та обговорити порядок денний у відносинах між державами. Він висловив упевненість, що з обох сторін виконуватиметься усе, про що домовилися політики.

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Крім того, він запевнив Володимира Зеленського, що Україна ніколи не матиме проблем з боку Білорусі та від білоруського кордону.

"Ви ніколи взагалі не мали проблем з території Білорусі і з Білоруссю, ви ніколи й не матимете їх. Ми завжди будемо найбільш добрими та надійними вашими прихильниками, партнерами", – запевнив білоруський лідер.

Що буде далі?

До кінця дня також мають відбутися перемовини української та білоруської делегацій під головуванням двох президентів. Після цього Зеленський і Лукашенко виступлять з промовами на заключній частині Форуму регіонів.

Опісля відбудеться офіційна церемонія підписання двосторонніх документів між державами. А у самому кінці президенти оглянуть виставку великогабаритної сільськогосподарської техніки.

Що відомо про форум регіонів?Перший форум регіонів України та Білорусі відбувся у жовтні 2018 року у білоруському Гомелі. Тоді його головними дійовими особами стали лідери двох держав Петро Порошенко та Олександр Лукашенко.



Крім глав держав, участь у форумі взяли понад тисячу представників бізнесу та органів влади сусідніх країн. Перші мали можливість представити колегам на форумі власну продукцію.



Другий форму регіонів України та Білорусі триває протягом 3-4 жовтня 2019 року в українському Житомирі.