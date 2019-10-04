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      Зеленський провів зустріч з Лукашенком: головне

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      Лукашенко пообіцяв Зеленському, що Україна ніколи не матиме проблем з боку білоруського кордону
      Лукашенко пообіцяв Зеленському, що Україна ніколи не матиме проблем з боку білоруського кордону / Офіс Президента

      Президент України Володимир Зеленський зустрівся з лідером Республіки Білорусь. Зустріч політиків відбулася у межах другого Форуму регіонів України та Білорусі у Житомирі.

      У ході свого спілкування лідери визначили порядок денний відносин двох держав, повідомляє Офіс Президента України.

      До слова: Перша зустріч Зеленського і Лукашенка на форумі в Житомирі: відео

      Володимир Зеленський підкреслив, що зі своїм колегою може вільно спілкуватися українською, позаяк обидва народи настільки близькі, що навіть на рідних мовах розуміють одне одного.

      Ми одне одного розуміємо. Я вважаю, що наші люди дружні, ментально близькі. Я пишаюся та впевнений, що кожен українець гордий, що у нас такі добрі сусіди і стосунки,
      – наголосив президент.

      Олександр Лукашенко зі свого боку зазначив, що сьогодні вони з Володимиром Зеленським зустрічаються віч-на-віч, щоб іще раз "звірити годинники" та обговорити порядок денний у відносинах між державами. Він висловив упевненість, що з обох сторін виконуватиметься усе, про що домовилися політики.

      Цікаво: Лукашенко здивував заявою про контроль кордону з Росією на Донбасі

      Крім того, він запевнив Володимира Зеленського, що Україна ніколи не матиме проблем з боку Білорусі та від білоруського кордону.

      "Ви ніколи взагалі не мали проблем з території Білорусі і з Білоруссю, ви ніколи й не матимете їх. Ми завжди будемо найбільш добрими та надійними вашими прихильниками, партнерами", – запевнив білоруський лідер.

      Що буде далі?

      До кінця дня також мають відбутися перемовини української та білоруської делегацій під головуванням двох президентів. Після цього Зеленський і Лукашенко виступлять з промовами на заключній частині Форуму регіонів.

      Опісля відбудеться офіційна церемонія підписання двосторонніх документів між державами. А у самому кінці президенти оглянуть виставку великогабаритної сільськогосподарської техніки.

      Що відомо про форум регіонів?Перший форум регіонів України та Білорусі відбувся у жовтні 2018 року у білоруському Гомелі. Тоді його головними дійовими особами стали лідери двох держав Петро Порошенко та Олександр Лукашенко.

      Крім глав держав, участь у форумі взяли понад тисячу представників бізнесу та органів влади сусідніх країн. Перші мали можливість представити колегам на форумі власну продукцію.

      Другий форму регіонів України та Білорусі триває протягом 3-4 жовтня 2019 року в українському Житомирі.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Володимир Зеленський Олександр Лукашенко Новини України Новини політики Президент України Офіс Президента Новини Білорусі
      Джерело: 24 канал
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