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      Зеленский рассказал для чего его помощник Ермак встречался с адвокатом Трампа

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      Андрей Ермак и Владимир Зеленский
      Андрей Ермак и Владимир Зеленский / коллаж 24 канала

      Во время пресс-марафона испанская журналистка издания El Pais спросила Владимира Зеленского почему его помощник Андрей Ермак встречался в Мадриде с адвокатом Дональда Трампа Руди Джулиани.

      Зеленский ответил, что Джулиани прилетал в Киев и не смог встретиться ни с кем из представителей бывшей власти. Поскольку, Джулиани является человеком Трампа, Зеленский решил, что Ермаку стоит с ним встретиться.

      Это интересно: Сколько зарабатывает помощник Зеленского и что его связывает с президентом

      Во время их встречи, помощник президента заверил Джулиани, что новая власть готова коммуницировать с администрацией президента США. Но, как уточнил Зеленский, на официальном уровне.

      Отметим, согласно словам Джулиани, его встречу с Ермаком в Мадриде организовал Курт Волкер. Сам Джулиани утверждал, что передал Ермаку обеспокоенность Белого дома по поводу назначения Андрея Богдана.

      Президент Зеленский также заверил, что Ермак не выполняет и не дублирует функции министра иностранных дел Украины. По словам главы государства, в обмене пленными между Россией и Украиной, Ермак решал юридические вопросы. Зеленский подчеркнул, что был уверен, что именно Ермак поможет ему координировать все силы, правоохранительные органы.

      Актуально: Чем занимается помощник президента Ермак

      Что известно об Андрее Ермаке?В офисе Президента Ермак занимается всеми вопросами, связанными с международной политикой. Формально он не курирует это направление, но это не мешает Ермаку участвовать в подготовке встречи лидеров стран "нормандской четверки". Там он пр

      едставляет Украину вместе с министром иностранных дел Вадимом Пристайко.Именно Ермаку Зеленский поручил сверхважную для себя задачу – возглавить группу по освобождению украинцев из российского плена, отмечает издание. Поэтому 7 сентября именно Ермак летал в Москву, чтобы забрать 35 украинских пленных и политзаключенных.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Владимир Зеленский Пресс-марафон Зеленского Новости политики Телефонный разговор Зеленского и Трампа Импичмент Трампа
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