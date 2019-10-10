Зеленский рассказал для чего его помощник Ермак встречался с адвокатом Трампа

Во время пресс-марафона испанская журналистка издания El Pais спросила Владимира Зеленского почему его помощник Андрей Ермак встречался в Мадриде с адвокатом Дональда Трампа Руди Джулиани.

Зеленский ответил, что Джулиани прилетал в Киев и не смог встретиться ни с кем из представителей бывшей власти. Поскольку, Джулиани является человеком Трампа, Зеленский решил, что Ермаку стоит с ним встретиться.

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Во время их встречи, помощник президента заверил Джулиани, что новая власть готова коммуницировать с администрацией президента США. Но, как уточнил Зеленский, на официальном уровне.

Отметим, согласно словам Джулиани, его встречу с Ермаком в Мадриде организовал Курт Волкер. Сам Джулиани утверждал, что передал Ермаку обеспокоенность Белого дома по поводу назначения Андрея Богдана.

Президент Зеленский также заверил, что Ермак не выполняет и не дублирует функции министра иностранных дел Украины. По словам главы государства, в обмене пленными между Россией и Украиной, Ермак решал юридические вопросы. Зеленский подчеркнул, что был уверен, что именно Ермак поможет ему координировать все силы, правоохранительные органы.

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Что известно об Андрее Ермаке?В офисе Президента Ермак занимается всеми вопросами, связанными с международной политикой. Формально он не курирует это направление, но это не мешает Ермаку участвовать в подготовке встречи лидеров стран "нормандской четверки". Там он пр



едставляет Украину вместе с министром иностранных дел Вадимом Пристайко.Именно Ермаку Зеленский поручил сверхважную для себя задачу – возглавить группу по освобождению украинцев из российского плена, отмечает издание. Поэтому 7 сентября именно Ермак летал в Москву, чтобы забрать 35 украинских пленных и политзаключенных.