Зеленський розповів для чого його помічник Єрмак зустрічався з адвокатом Трампа

Під час пресмарафону іспанська журналістка видання El Pais запитала Володимира Зеленського чому його помічник Андрій Єрмак зустрічався у Мадриді з адвокатом Дональда Трампа Руді Джуліані.

Зеленський відповів, що Джуліані прилітав у Київ і не зміг зустрітися ні з ким із представників колишньої влади. Оскільки, Джуліані є людиною Трампа, Зеленський вирішив, що Єрмаку варто з ним зустрітися.

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Під час їхньої зустрічі, помічник президента запевнив Джуліані, що нова влада готова комунікувати з адмінітрацією президента США. Але, як уточнив Зеленський, на офіційному рівні.

Відзначимо, згідно зі словами Джуліані, його зустріч з Єрмаком у Мадриді організував Курт Волкер. Сам Джуліані стверджував, що передав Єрмаку стурбованість Білого дому з приводу призначення Андрія Богдана.

Президент Зеленський також запевнив, що Єрмак не виконує і не дублює функції міністра закордонних справ України. За словами глави держави, в обміні полоненими між Росією та Україною, Єрмак вирішував юридичні питання. Зеленський наголосив, що був упевнений, що саме Єрмак допоможе йому координувати всі сили, правоохоронні органи.

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Що відомо про Андрія Єрмака?В Офісі Президента Єрмак займається усіма питаннями, що пов'язані з міжнародною політикою. Формально він не курує цей напрямок, але це не заважає Єрмаку брати участь у підготовці зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки". Там він представляє Україну разом з міністром закордонних справ Вадимом Пристайком.



Саме Єрмаку Зеленський доручив надважливе для себе завдання – очолити групу зі звільнення українців з російського полону, зазначає видання. Тож 7 вересня саме Єрмак літав у Москву, щоб забрати 35 українських полонених і політв'язнів.