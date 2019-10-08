Курт Волкер звільнився зі ще однієї посади через український скандал

У минулому спецпредставник США з питань України Курт Волкер покинув пост виконавчого директора "Інституту Маккейна" через розголос навколо скандалу щодо його діяльності в Україні.

Цю посаду він обіймав протягом семи з половиною років, повідомляє "Голос Америки".

До теми: Замість Волкера представником США з питань України може стати ексспівробітник ЦРУ, – ЗМІ

На мою думку, недавній високий інтерес ЗМІ до моєї роботи як спецпредставника США з питань України загрожує відволікати увагу від досягнень та подальшого зростання інституту, а тому я йду з посади виконавчого директора Інституту міжнародного лідерства Маккейна,

– йдеться оприлюдненій заяві Волкера.

Раніше Курт Волкер подав у відставку з поста спецпредставник США з питань України 28 вересня. Про це він заявив керівнику Держдепу Майку Помпео наступного ж дня після оприлюднення стенограми розмови президентів Трампа та Зеленського. Волкер дав свідчення 3 жовтня перед трьома комітетами, які розслідують звинувачення держслужбовця, який слухав розмову Трампа і Зеленського

У відставку Волкер подав через те, що став однією з ключових осіб у скандалі щодо скарги розвідника на телефонну розмову Трампа і Зеленського. Начебто саме Волкер організував зустріч між адвокатом Трампа (Руді Джуліані) і радником Зеленського (Андрієм Єрмаком) для обговорення розслідування "справи Гантера Байдена" – сина головного конкурента Трампа на виборах Джо Байдена.

Який скандал виник із Трампом та Зеленським?Під час телефонної розмови, яка відбулась 25 липня 2019 року, з українським президентом Трамп нібито пообіцяв Зеленському, що стосунки між країнами покращаться, якщо Україна поновить розслідування у справі газової компанії Burisma. До цієї компанії причетний син головного конкурента Трампа на президентських виборах Джо Байдена – Гантер.



25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму розмови, що відбулася два місяці раніше. Повний текст українською мовою (переклад 24 каналу) – читайте тут. Її текст засвідчує: Трамп таки говорив Зеленському, що "було б добре", якби той вивчив справу Байдена.



Згодом обидва лідери заперечили, що під час розмови чинився будь-який тиск. Та саме через цей скандал у Палаті представників Конгресу оголошено початок формальної процедури імпічменту президента США.