Замість Волкера представником США з питань України може стати ексспівробітник ЦРУ, – ЗМІ

Курт Волкер, який обіймав посаду спецпредставник Держдепартаменту США з питань України з липня 2017 року, подав у відставку. Новим представником може стати 72-річний Майкл Костів.

Спочатку в Вашингтоні було прийняте рішення про призначення Костіва на посаду посла США в Україні, пише "Дзеркало тижня" з посиланням на високопоставлені американські джерела. Однак, після відставки Волкера кандидатуру Костіва уже розглядають в якості нового спецпредставника.

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Досі тривають консультації з цього приводу. Джерела зазначають, що якщо для призначення на посаду спецпредставника необхідний тільки підпис американського держсекретаря, то процедура призначення посла потребує затвердження Сенатом. "І тут для Костіва можуть виникнути певні складності", – каже співрозмовник.

Що відомо про Майкла Костіва?

Йому 72 роки. Він володіє українською, російською, іспанською, італійською та польською мовами. Упродовж 10 років працював у ЦРУ, з якого він на початку 80-х пішов після скандалу.

У статті про Костіва в англійській версії Вікіпедії йдеться про дивну історію: нібито наприкінці 1981 року його спіймали у супермаркеті на крадіжці пакета з беконом вартістю в 2,13 доларів. Він повідомив про цей інцидент своєму начальству й був відправлений в адміністративну відпустку. У 1982-му, після того, як Костів подав у відставку, обвинувачення були зняті.

Після відставки із ЦРУ Костів близько 20 років пропрацював в одній з найбільших у світі нафтогазових корпорацій – Chevron, у якій в 2001-2003 роках обіймав посаду віце-президента з міжнародних урядових справ.

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У 2004-2006 роках Майкл Костів був радником директора ЦРУ. З 2006-го по 2011-й роки він був директором республіканського штабу комітету Сенату зі збройних сил, який очолював сенатор-республіканець Джон Маккейн.

Джерела стверджують, що саме Костів привернув увагу Маккейна до українського питання.

З 2011-го й по теперішній час Костів обіймає посаду віце-президента Американської асоціації геологів-нафтовиків (AAPG). А із січня 2017-го також є радником директора Національної розвідки Дена Коутса.

Чому Курт Волкер пішов у відставку?Курт Волкер подав у відставку на тлі скандалу, пов’язаного з липневою телефонною розмовою Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Головною причиною звільнення є згадка про нього у скарзі інформатора, який пролив світло на телефонну розмову між Трампом і Зеленським.



Журналісти стверджують, що Волкер начебто організував зустріч між адвокатом Трампа Джуліані та радником Зеленського Єрмаком для обговорення розслідуванні "справи Гантера Байдена" – сина головного конкурента Трампа на виборах Джо Байдена.