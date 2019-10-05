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      Вместо Волкера представителем США по вопросам Украины может стать экс-сотрудник ЦРУ, – СМИ

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      Волкер ушел в отставку
      Волкер ушел в отставку / ua.news

      Курт Волкер, занимавший должность спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины с июля 2017 года, подал в отставку. Новым представителем может стать 72-летний Майкл Костив.

      Сначала в Вашингтоне было принято решение о назначении Костива на должность посла США в Украине, пишет "Зеркало недели" со ссылкой на высокопоставленные американские источники. Однако, после отставки Волкера кандидатуру Костива уже рассматривают в качестве нового спецпредставителя.

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      До сих пор продолжаются консультации по этому поводу. Источники отмечают, что если для назначения на должность спецпредставителя необходим только подпись американского госсекретаря, то процедура назначения посла требует утверждения Сенатом. "И здесь для Костива могут возникнуть определенные сложности", – говорит собеседник.

      Что известно о Майкла Костива?

      Ему 72 года. Он владеет украинским, русским, испанским, итальянским и польским языками. На протяжении 10 лет работал в ЦРУ, из которого он в начале 80-х ушел после скандала.

      В статье о Костиве в английской версии Википедии говорится о странной истории: якобы в конце 1981 года его поймали в супермаркете на краже пакета с беконом стоимостью в 2,13 долларов. Он сообщил об этом инциденте своему начальству и был отправлен в административный отпуск. В 1982-м, после того, как Костив подал в отставку, обвинения были сняты.

      После отставки из ЦРУ Костив около 20 лет проработал в одной из крупнейших в мире нефтегазовых корпораций – Chevron, у которой в 2001-2003 годах занимал должность вице-президента международных правительственных дел.

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      В 2004-2006 годах Майкл Костив был советником директора ЦРУ. С 2006-го по 2011-й годы он был директором Республиканского штаба Комитета Сената по вооруженным силам, возглавлявшего сенатор-республиканец Джон Маккейн.

      Источники утверждают, что именно Костив привлек внимание Маккейна к украинскому вопросу.

      С 2011-го и по настоящее время Костив занимает должность вице-президента Американской ассоциации геологов-нефтяников (AAPG). А с января 2017-го также является советником директора Национальной разведки Дэна Коутса.

      Почему Курт Волкер ушел в отставку?
      Курт Волкер подал в отставку на фоне скандала, связанного с июльским телефонным разговором Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Главной причиной увольнения является упоминание о нем в жалобе информатора, который пролил свет на телефонный разговор между Трампом и Зеленским.

      Журналисты утверждают, что Он якобы организовал встречу между адвокатом Трампа Джулиани и советником Зеленского Ермаком для обсуждения расследовании "дела Гантера Байдена" – сына главного конкурента Трампа на выборах Джо Байдена.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости США Курт Волкер Телефонный разговор Зеленского и Трампа Новости России ЦРУ
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