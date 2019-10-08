Курт Волкер уволился с еще одной должности из-за украинского скандала

В прошлом спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер покинул пост исполнительного директора "Института Маккейна" из-за огласки вокруг скандала о его деятельности в Украине.

Эту должность он занимал в течение семи с половиной лет, сообщает "Голос Америки".

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По моему мнению, недавний высокий интерес СМИ к моей работе как спецпредставителя США по вопросам Украины грозит отвлечением внимания от достижений и дальнейшего роста института, поэтому я иду с должности исполнительного директора Института международного лидерства Маккейна,

– говорится в обнародованном заявлении Волкера.

Ранее Курт Волкер подал в отставку с поста спецпредставителя США по вопросам Украины 28 сентября. Об этом он заявил руководителю Госдепа Майку Помпео на следующий день после обнародования стенограммы разговора президентов Трампа и Зеленского.

Волкер дал показания 3 октября перед тремя комитетами, которые расследуют обвинения госслужащего, который слушал разговор Трампа и Зеленского

В отставку Волкер подал из-за того, что стал одним из ключевых лиц в скандале по жалобе разведчика на телефонный разговор Трампа и Зеленского. Якобы именно Волкер организовал встречу между адвокатом Трампа (Руди Джулиани) и советником Зеленского (Андреем Ермаком) для обсуждения расследования "дела Хантера Байдена" - сына главного конкурента Трампа на выборах Джо Байдена.

Какой скандал возник с Трампом и Зеленским?Во время телефонного разговора, который состоялся 25 июля 2019 года, с украинским президентом Трамп якобы пообещал Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена – Хантер.



25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора, состоявшегося два месяца назад. Полный текст на украинском языке (перевод 24 канала) – читайте здесь. Ее текст свидетельствует: Трамп все же говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.



Впоследствии оба лидера отрицали, что во время разговора оказывалось какое-либо давление. И именно из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявлено начало формальной процедуры импичмента президента США.