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      Курт Волкер уволился с еще одной должности из-за украинского скандала

      49 Читати новину українською
      Курт Волкер
      Курт Волкер / bbc.com

      В прошлом спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер покинул пост исполнительного директора "Института Маккейна" из-за огласки вокруг скандала о его деятельности в Украине.

      Эту должность он занимал в течение семи с половиной лет, сообщает "Голос Америки".

      К теме: Вместо Волкера представителем США по вопросам Украины может стать ексспивробитник ЦРУ, – СМИ

      По моему мнению, недавний высокий интерес СМИ к моей работе как спецпредставителя США по вопросам Украины грозит отвлечением внимания от достижений и дальнейшего роста института, поэтому я иду с должности исполнительного директора Института международного лидерства Маккейна,
      – говорится в обнародованном заявлении Волкера.

      Ранее Курт Волкер подал в отставку с поста спецпредставителя США по вопросам Украины 28 сентября. Об этом он заявил руководителю Госдепа Майку Помпео на следующий день после обнародования стенограммы разговора президентов Трампа и Зеленского.

      Волкер дал показания 3 октября перед тремя комитетами, которые расследуют обвинения госслужащего, который слушал разговор Трампа и Зеленского

      В отставку Волкер подал из-за того, что стал одним из ключевых лиц в скандале по жалобе разведчика на телефонный разговор Трампа и Зеленского. Якобы именно Волкер организовал встречу между адвокатом Трампа (Руди Джулиани) и советником Зеленского (Андреем Ермаком) для обсуждения расследования "дела Хантера Байдена" - сына главного конкурента Трампа на выборах Джо Байдена.

      Какой скандал возник с Трампом и Зеленским?Во время телефонного разговора, который состоялся 25 июля 2019 года, с украинским президентом Трамп якобы пообещал Зеленскому, что отношения между странами улучшатся, если Украина возобновит расследование по делу газовой компании Burisma. К этой компании причастен сын главного конкурента Трампа на президентских выборах Джо Байдена Хантер.

      25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму разговора, состоявшегося два месяца назад. Полный текст на украинском языке (перевод 24 канала) читайте здесь. Ее текст свидетельствует: Трамп все же говорил Зеленскому, что "было бы хорошо", если бы тот изучил дело Байдена.

      Впоследствии оба лидера отрицали, что во время разговора оказывалось какое-либо давление. И именно из-за этого скандала в Палате представителей Конгресса объявлено начало формальной процедуры импичмента президента США.

      blog_ava
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      7 октября
      292
      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости политики Новости США Курт Волкер
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