Зеленский рассказал, назначат ли Яценюка главой Нацбанка и уволят ли Емца

В течение нескольких недель в СМИ распространялась информация о том, что новым главой Национального банка Украины может стать Арсений Яценюк. Также есть данные, что недавно назначенного главу Минздрава Илью Емца уволят.

Относительно первого пункта, то Арсения Яценюка не назначат главой Национального банка Украины. Об этом Зеленский рассказал в беседе с журналистами.

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Я опровергаю эту информацию прямо сейчас перед вами. Не назначат (Яценюка – 24 канал),

– отметил Зеленский.

Относительно того, будут ли какие-то кадровые изменения в правительстве, Зеленский лаконично отметил, что пока никаких предложений не поступало. Позже в общении с журналистами именно это сказал спикер Рады Дмитрий Разумков.

Отставка Емца и Уманского

С 23 марта начали ходить слухи, что Илья Емец может уйти в отставку. В первую очередь об этом сообщил нардеп из "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко и еще несколько депутатов.

По словам Гончарука, Емец якобы не смог наладить сотрудничество с властью. Но пресс-секретарь нынешнего главы Минздрава Артем Дегтяренко это отрицает.

То, что Степанов может возглавить Минздрав, подтвердила и журналистка LB.ua Соня Кошкина. Ее источники сообщили, что он был на встрече с президентом Зеленским. Следовательно, на Банковой действительно рассматривают его кандидатуру, хотя решение еще не приняли.

А издание "Украинская правда" распространило информацию, что уйти со своей должности может и глава Минфина Игорь Уманский.