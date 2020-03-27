Зеленський розповів, чи призначать Яценюка головою Нацбанку і чи звільнять Ємця
Протягом декілько тижнів у ЗМІ поширювалася інформація про те, що новим головою Національного банку України може стати Арсеній Яценюк. Також є дані, що нещодавно призначеного голову МОЗ Іллю Ємця звільнять.
Щодо першого пункту, то Арсенія Яценюка непризначать головою Національного банку України. Про це Зеленський розповів у розмові з журналістами.
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Я спростовую цю інформацію прямо зараз перед вами. Не призначатимуть (Яценюка – 24 канал),
– зазначив Зеленський.
Щодо того, чи будуть якісь кадрові зміни в уряді, Зеленський лаконічно відзначив, що поки жодних пропозицій не надходило. Пізніше у спілкуванні з журналістами це саме сказав спікер Ради Дмитро Разумков.
Відставка Ємця та Уманського
З 23 березня почали ходити чутки, що Ілля Ємець може піти у відставку. Насамперед, про це повідомив нардеп з "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко та ще декілька депутатів.
За слова Гончарука, Ємець нібито не зміг налагодити співпрацю з владою. Натомість прессекретар нинішнього очільника МОЗ Артем Дегтяренко це заперечує.
Те, що Степанов може очолити МОЗ, підтвердила і журналістка LB.ua Соня Кошкіна. Її джерела повідомили, що він був на зустрічі з президентом Зеленським. Відтак, на Банковій справді розглядають його кандидатуру, хоч рішення ще не прийняли.
А видання "Українська правда" поширило інформацію, що піти зі своєї посади може і очільник Мінфіну Ігор Уманський.
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