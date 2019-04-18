Зеленский рассказал, почему скрывался от журналистов

Кандидат в президенты Владимир Зеленский очень редко устраивает пресс-конференции или появляется в эфирах телеканалов. В программе "Право на власть" 18 апреля на канале "1+1" он рассказал, почему прятался от журналистов.

Зеленский отметил, что он ни от кого не прятался, это была их стратегия.

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"Я не хожу на ток-шоу, потому что там сидят люди старой власти, которые просто "собачатся" и занимаются пиаром. Я хотел им (властям – 24 канал) показать, что без всего этого популизма мы их сделаем. И мы их сделали", – ответил кандидат в президенты.

А наша главная стратегия, так сказать вишенка на торте – это наши видео. Эти видеообращения останутся, если мы победим, мы так же будем общаться с обществом. Поэтому мы редко давали видео, но знали, что нас услышат,

– заявил Зеленский.

Также он рассказал, что есть еще одна причина, почему он не ходит на пресс-конференции. "Я не прячусь от журналистов, я действительно работаю. У меня есть студия «Квартал 95» и это большой бизнес. Я не могу разорваться. Я живой человек. К тому же, я имею детей", – добавил он.

Кандидат в президенты признал, что он много чего не знает, у него нет опыта, но отметил, что он такой же человек, как и все украинцы.

К тому же, Зеленского все считают котом в мешке, на что сам кандидат в президенты ответил: "если сравнивать двух кандидатов, то лучше кот в мешке, чем волк в овечьей шкуре".

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Как Зеленский и Порошенко поспорили в прямом эфире "1+1"?

Кандидат в президенты Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко поспорили в прямом эфире. Порошенко присутствовал в студии физически, его оппонент по телефону. От предложения видеосвязи шоумен тоже отказался. При этом Зеленский добавил, что сейчас находится в Париже, потому что 12 апреля должен встретиться там с президентом Франции Эммануэлем Макроном.



После словесной перепалки шоумен бросил трубку. Порошенко отметил, что приехал в студию, чтобы пригласить Зеленского на дебаты. Зеленский в очередной раз напомнил, что "с радостью" ждет Порошенко на дебатах именно 19 апреля на НСК "Олимпийский". Порошенко же будет ждать Зеленского 14 апреля.



Генеральный директор группы "1+1 media" Александр Ткаченко, которая принадлежит олигарху Игорю Коломойскому, заявил, что телеканал собирается подать в суд на действующего президента Украины Петра Порошенко.