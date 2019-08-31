Зеленский решил, что Авакова безопаснее держать в правительстве, – Магда
Верховная Рада 29 августа одобрила состав нового правительства. Большинство постов получили "новые" лица, однако, Арсен Аваков продолжает уверенно держаться за кресло министра внутренних дел.
Политолог Евгений Магда в эфире 24 канала сказал, олигарх Игорь Коломойский мог повлиять на то, чтобы Арсена Авакова оставили на должности министра внутренних дел.
Достойно внимания! Объявлен новый состав Кабинета Министров Украины
"Я думаю, что здесь есть достаточно показательная позиция господина Коломойского относительно этого. И действительно показательная политика силовая позиция господина Авакова", – пояснил эксперт.
Очевидно, что Владимир Зеленский решил, что для него безопаснее держать Авакова в правительстве, чем иметь его в оппозиции,
– отметил Магда.
К слову, перед заседанием Верховной Рады 28 августа олигарх Игорь Коломойский заявил, что не сомневается в том, что Арсен Аваков сохранит свой пост в новом Кабмине.
Больше про Арсена Авакова – читайте в материале 24 канала
Провалы Авакова на должности министра внутренних дел / Инфографика 24 канала
Смотрите полное видео интервью с Евгением Магдой в эфире 24 канала: