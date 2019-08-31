Зеленский решил, что Авакова безопаснее держать в правительстве, – Магда

Верховная Рада 29 августа одобрила состав нового правительства. Большинство постов получили "новые" лица, однако, Арсен Аваков продолжает уверенно держаться за кресло министра внутренних дел.

Политолог Евгений Магда в эфире 24 канала сказал, олигарх Игорь Коломойский мог повлиять на то, чтобы Арсена Авакова оставили на должности министра внутренних дел.

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"Я думаю, что здесь есть достаточно показательная позиция господина Коломойского относительно этого. И действительно показательная политика силовая позиция господина Авакова", – пояснил эксперт.

Очевидно, что Владимир Зеленский решил, что для него безопаснее держать Авакова в правительстве, чем иметь его в оппозиции,

– отметил Магда.

К слову, перед заседанием Верховной Рады 28 августа олигарх Игорь Коломойский заявил, что не сомневается в том, что Арсен Аваков сохранит свой пост в новом Кабмине.

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Провалы Авакова на должности министра внутренних дел / Инфографика 24 канала

Смотрите полное видео интервью с Евгением Магдой в эфире 24 канала: