Зеленський вирішив, що Авакова безпечніше тримати в уряді, – Магда
Верховна Рада 29 серпня схвалила склад нового уряду. Більшість посад отримали "нові" обличчя, однак, Арсен Аваков продовжує впевнено триматися за крісло міністра внутрішніх справ.
Політолог Євген Магда в ефірі 24 каналу сказав, олігарх Ігор Коломойський міг повпливати на те, аби Арсен Аваков залишився на посаді міністра внутрішніх справ.
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"Я думаю, що тут є достатньо показова позиція пана Коломойського щодо цього. І справді показова політика силова позиція пана Авакова", – пояснив експерт.
Очевидно, що Володимир Зеленський вирішив, що для нього безпечніше тримати Авакова в уряді, ніж мати його в опозиції,
– зазначив Магда.
До слова, перед засіданням Верховної Ради 28 серпня олігарх Ігор Коломойський заявив, що не сумнівається в тому, що Арсен Аваков збереже свій пост в новому Кабміні.
Більше про Арсена Авакова – читайте у матеріалі 24 каналу
Провали Авакова на посади міністра внутрішніх справ / Інфографіка 24 каналу
Дивіться повне відео інтерв'ю з Євгеном Магдою в ефірі 24 каналу: