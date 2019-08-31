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      Зеленський вирішив, що Авакова безпечніше тримати в уряді, – Магда

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      Хто залишив Арсена Авакова?
      Хто залишив Арсена Авакова? / Колаж 24 каналу

      Верховна Рада 29 серпня схвалила склад нового уряду. Більшість посад отримали "нові" обличчя, однак, Арсен Аваков продовжує впевнено триматися за крісло міністра внутрішніх справ.

      Політолог Євген Магда в ефірі 24 каналу сказав, олігарх Ігор Коломойський міг повпливати на те, аби Арсен Аваков залишився на посаді міністра внутрішніх справ. 

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      "Я думаю, що тут є достатньо показова позиція пана Коломойського щодо цього. І справді показова політика силова позиція пана Авакова", – пояснив експерт.

      Очевидно, що Володимир Зеленський вирішив, що для нього безпечніше тримати Авакова в уряді, ніж мати його в опозиції,
      – зазначив Магда.

      До слова, перед засіданням Верховної Ради 28 серпня олігарх Ігор Коломойський заявив, що не сумнівається в тому, що Арсен Аваков збереже свій пост в новому Кабміні.

       

      Більше про Арсена Авакова – читайте у матеріалі 24 каналу

      Провали Авакова на посади міністра внутрішніх справ
      Провали Авакова на посади міністра внутрішніх справ / Інфографіка 24 каналу

      Дивіться повне відео інтерв'ю з Євгеном Магдою в ефірі 24 каналу:

       

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      Теги: Володимир Зеленський Новини України Ігор Коломойський Новини політики Арсен Аваков Міністерство внутрішніх справ Слуга народу
      Джерело: 24 канал
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