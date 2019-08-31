Зеленський вирішив, що Авакова безпечніше тримати в уряді, – Магда

Верховна Рада 29 серпня схвалила склад нового уряду. Більшість посад отримали "нові" обличчя, однак, Арсен Аваков продовжує впевнено триматися за крісло міністра внутрішніх справ.

Політолог Євген Магда в ефірі 24 каналу сказав, олігарх Ігор Коломойський міг повпливати на те, аби Арсен Аваков залишився на посаді міністра внутрішніх справ.

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"Я думаю, що тут є достатньо показова позиція пана Коломойського щодо цього. І справді показова політика силова позиція пана Авакова", – пояснив експерт.

Очевидно, що Володимир Зеленський вирішив, що для нього безпечніше тримати Авакова в уряді, ніж мати його в опозиції,

– зазначив Магда.

До слова, перед засіданням Верховної Ради 28 серпня олігарх Ігор Коломойський заявив, що не сумнівається в тому, що Арсен Аваков збереже свій пост в новому Кабміні.

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Провали Авакова на посади міністра внутрішніх справ / Інфографіка 24 каналу

Дивіться повне відео інтерв'ю з Євгеном Магдою в ефірі 24 каналу: