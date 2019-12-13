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      Зеленский с Коломойским проводят тайные встречи, – расследование

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      Тайные встречи Зеленского с Коломойским

      Президент Украины Владимир Зеленский проводит тайные встречи с олигархом Игорем Коломойским. Журналисты зафиксировали ряд фактов, которые могут свидетельствовать про 3 тайные встречи Зеленского с Коломойским на территории многоэтажки в центре Киева, где живет президент.

      В двух из трех случаев на встречи Зеленского с Коломойским приезжали помощники президента Сергей Шефир и Андрей Ермак, говорится в расследовании программы "Схемы".

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      Первая встреча

      Вечером 31 октября из офиса Коломойского выехал микроавтобус Mercedes и заехал в подземный паркинг дома на улице Грушевского, где живет президент. На территории дома были замечены авто Шефира и Ермака. А вокруг здания дежурила государственная охрана.

      Впоследствии журналисты зафиксировали, как авто Ермака выезжало с территории дома, после чего вернулось и через полтора часа выехало одновременно с машиной Шефира. Второй автомобиль журналисты ранее видели возле офиса Коломойского. Тогда Шефир подтвердил, что приезжал к олигарху.

      зустрічі Зеленського з Коломойським розслідування
      Mercedes выехал из офиса Коломойского и заехал на паркинг дома, где живет Зеленский / Фото "Схемы"

      Вторая встреча

      15 ноября журналисты зафиксировали, как с территории дома Зеленского одновременно выехали автомобили Ермака и Шефира. Впоследствии из паркинга выехал микроавтобус Mercedes Benz Viano, который ранее постоянно видели возле офиса Коломойского. Этим авто, в том числе, пользовался совладелец "Квартала 95" Тимур Миндич, который также живет в доме на улице Грушевского.

      Журналистам удалось снять на видео, как автобус заехал на закрытую территорию дома, где живет Коломойский. Света в окнах дома сначала не было, но уже через 5 минут появился в одном из них.

      Зустрічі Зеленського з Коломойським
      С территории дома Зеленского выехал микроавтобус, который затем заехал на территорию дома Коломойского / Фото "Схемы"

      Третья встреча

      В ночь на 19 октября с закрытой территории дома Зеленского выехала Skoda, которая повернула в направлении дома Коломойского. Но журналистам удалось только зафиксировать закрытые ворота и охранника. Через 5 минут авто вместе с кортежем олигарха направилось в направлении офиса Коломойского и въехало в подземный паркинг.

      Это авто неоднократно фиксировали и возле офиса Коломойского, и в доме, где он живет. Как выяснили журналисты, в одной из квартир зарегистрирован бизнес-партнер олигарха Геннадий Боголюбов, а в другой – компания министра Кабмина Дмитрия Дубилета – ИТ-директора "Приватбанка" до его национализации.

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      Зустрічі Зеленський Коломойський розслідування Схеми
      В квартирах одного дома живет Коломойский, зарегистрирован бизнес Боголюбова и компания Дубилета / Фото "Схемы"

      Журналисты "Схем" прислали запрос в офис Президента с вопросами к Зеленскому, но ответа пока не получили. Тем временем Шефир и Ермак отрицают информацию о встрече с Коломойским в здании на улице Грушевского. Сам олигарх тоже заявил, что виделся с президентом лишь раз.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины СМИ Новости политики Владимир Зеленский Сергей Шефир Андрей Ермак Журналисты Расследования Игорь Коломойский
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