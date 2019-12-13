Зеленський з Коломойським проводять таємні зустрічі, – розслідування

Президент України Володимир Зеленський проводить таємні зустрічі з олігархом Ігорем Коломойським. Журналісти зафіксували низку фактів, які можуть свідчити про 3 таємні зустрічі Зеленського з Коломойським на території багатоповерхівки в центрі Києва, де живе президент.

У двох із трьох випадків на зустрічі Зеленського з Коломойським приїжджали помічники президента Сергій Шефір та Андрій Єрмак, мовиться в розслідуванні програми "Схеми".

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Перша зустріч

Ввечері 31 жовтня з офісу Коломойського виїхав мікроавтобус Mercedes і заїхав у підземний паркінг будинку на вулиці Грушевського, де живе президент. На території будинку були помічені авто Шефіра і Єрмака. А навколо будівлі чергувала державна охорона.

Згодом журналісти зафіксували, як авто Єрмака виїжджало з території будинку, після чого повернулось і через півтори години виїхало одночасно з машиною Шефіра. Другий автомобіль журналісти раніше бачили біля офісу Коломойського. Тоді Шефір підтвердив, що приїжджав до олігарха.



Mercedes виїхав з офісу Коломойського і заїхав на паркінг будинку, де живе Зеленський / Фото "Схеми"

Друга зустріч

15 листопада журналісти зафіксували, як із території будинку Зеленського одночасно виїхали автомобілі Єрмака і Шефіра. Згодом з паркінгу виїхав мікроавтобус Mercedes Benz Viano, який раніше постійно бачили біля офісу Коломойського. Цим авто, в тому числі, користувався співвласник "Кварталу 95" Тимур Міндіч, який також живе в будинку на вулиці Грушевського.

Журналістам вдалося знати на відео, як автобус заїхав на закриту територію будинку, де мешкає Коломойський. Світла у вікнах будинку спершу не було, але вже через 5 хвилин з'явилося в одному з них.

З території будинку Зеленського виїхав мікроавтобус, який потім заїхав на територію будинку Коломойського / Фото "Схеми"

Третя зустріч

У ніч на 19 жовтня з закритої території будинку Зеленського виїхала Skoda, яка повернула в напрямку будинку Коломойського. Але журналістам вдалося тільки зафіксувати зачинені ворота і охоронця. Через 5 хвилин авто разом з кортежем олігарха попрямувало у напрямку офісу Коломойського і заїхало на підземний паркінг.

Це авто неодноразово фіксували і біля офісу Коломойського, і в будинку, де він мешкає. Як з'ясували журналісти, в одній з квартир зареєстрований бізнес-партнер олігарха Геннадій Боголюбов, а в іншій – компанія міністра Кабміну Дмитра Дубілета – ІТ-директора "Приватбанку" до його націоналізації.

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У квартирах одного будинку живе Коломойський, зареєстрований бізнес Боголюбова і компанія Дубілета / Фото "Схеми"

Журналісти "Схем" надіслали запит в Офіс Президента з питаннями до Зеленського, але відповіді поки що не отримали. Тим часом Шефір і Єрмак заперечують інформацію про зустрічі з Коломойським у будинку на вулиці Грушевського. Сам олігарх теж заявив, що бачився з президентом лише раз.