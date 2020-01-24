Зеленский с женой таки посетил мемориал жертвам Холокоста в Иерусалиме: фото

В мемориале Яд Вашем накануне состоялся ежегодный форум, посвященный памяти жертв Холокоста, однако Владимир Зеленский мероприятие не посетил. Он уже был в Израиле и имел приглашение, однако заявил: украинская делегация отдаст свои места жертвам, которые прошли через ужасы Холокоста и остались живыми.

Им вроде не хватило мест. Такое заявление озадачило организаторов мероприятия. По их словам, все желающие посетить церемонию памяти жертв репрессий предварительно подали заявки и были выделены места. Шаг Зеленского раскритиковали.

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Впрочем, мемориал украинский лидер все же посетил – на следующий день. Глава государства наведался туда с первой леди Еленой Зеленской, передает пресс-служба Офиса Президента.

Они осмотрели фотовыставку "Вспышки памяти" на территории комплекса. На выставке, в частности, представлены фотографии, посвященные нацистской пропаганде, фотосвидетельства, сделанные евреями во время Холокоста. Отдельная экспозиция посвящена истории освобождения узников концлагеря Аушвиц.



Зеленские посетили мемориал жертвам Холокоста в Иерусалиме/ фото пресс-служба Офиса Президента



Зеленский чтит память жертв Холокоста в Израиле/ фото Офис Президента



Елена Зеленская просматривает фотовыставку "Вспышки памяти"/ фото пресс-служба Офиса Президента

Также президентская чета возложила цветы к участкам монумента "Долина уничтоженных общин", посвященных памяти еврейских общин Украины и Польши, частично или полностью уничтоженных во время Холокоста.



"Долина уничтоженных общин" : на камне-надпись "Бабий Яр" / фото прессслужбы офиса Президента

Что известно о Дне памяти жертв Холокоста?

Международный День памяти жертв Холокоста ежегодно отмечается 27 января. Памятная дата введена решением Генассамблеи ООН в 2005 году.



Дату выбрали в честь дня, когда войска Первого украинского фронта освободили узников крупнейшего нацистского лагеря смерти Аушвиц-Биркенау. За время существования концлагеря в нем по разным оценкам погибли до 2,2 миллиона человек. В 2020 году мир отмечает 75 годовщину освобождения узников лагеря.



А вот 23-го января в Израиле с особыми торжествами прошел форум памяти жертв Холокоста, на него были приглашены 60 делегаций из разных стран: 45 глав государств и правительств, спикеров парламентов, а также королевских особ.