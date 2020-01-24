Зеленський із дружиною таки відвідав меморіал жертвам Голокосту в Єрусалимі: фото

У меморіалі Яд Вашем напередодні відбувся щорічний форум, присвячений пам’яті жертв Голокосту, однак Володимир Зеленський захід не відвідав. Він вже був в Ізраїлі та мав запрошення, проте заявив: українська делегація віддасть свої місця жертвам, що пройшли через жахи Голокосту та залишилися живими.

Їм начебто не вистачило місць. Така заява спантеличила організаторів заходу. За їхніми словами, усі охочі відвідати церемонію вшанування пам’яті жертв репресій попередньо подали заявки та мали виділені місця. Крок Зеленського розкритикували.

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Втім, меморіал український лідер все ж відвідав – наступного дня. Глава держави навідався туди з першою леді Оленою Зеленською, передає пресслужба Офісу Президента.

Вони оглянули фотовиставку "Спалахи пам’яті" на території комплексу. На виставці, зокрема, представлені світлини, присвячені нацистській пропаганді, фотосвідоцтва, зроблені євреями під час Голокосту. Окрема експозиція присвячена історії звільнення в’язнів концтабору Аушвіц.



Зеленські відвідали меморіал жертвам Голокосту в Єрусалимі/ фото пресслужба Офісу Президента



Зеленський вшановує пам'ять жертв Голокосту в Ізраїлі/ фото Офіс Президента



Олена Зеленська переглядає фотовиставку "Спалахи пам'яті"/ фото пресслужба Офісу Президента

Також президентське подружжя поклало квіти до ділянок монумента "Долина знищених громад", присвячених пам’яті єврейських громад України та Польщі, частково або повністю знищених під час Голокосту.



"Долина знищених громад": на камені – напис "Бабин Яр"/ фото пресслужби Офісу Президента

Що відомо про День пам'яті жертв Голокосту?Міжнародний День пам'яті жертв Голокосту щорічно відзначається 27 січня. Пам'ятна дата запроваджена рішенням Генасамблеї ООН у 2005 році.



Дату обрали на честь дня, коли війська Першого українського фронту звільнили в'язнів найбільшого нацистського табору смерті Аушвці-Біркенау. За час існування концтабору у ньому за різними оцінками загинули до 2,2 мільйона людей. У 2020 році світ відзначає 75 річницю звільнення в'язнів табору.



А ось 23-го січня в Ізраїлі з особливими урочистостями пройшов форум вшанування пам’яті жертв Голокосту, на нього були запрошені 60 делегацій з різних країн: 45 очільників держав і урядів, спікерів парламентів, а також королівських осіб.