15:01
24 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020 ГОЛОКОСТ ПЕРЕПИС НАСЕЛЕННЯ ДАВОС 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Хоакін Путін виганяє коміків з Росії. Нове покарання від РФ
      Вєсті Кремля
      21:21, 23 січня
      Вєсті.UA: Нова бійка Киви. Мендель знову блиснула розумом
      Вєсті.UA
      20:43, 23 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини політики
      ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020 ГОЛОКОСТ ПЕРЕПИС НАСЕЛЕННЯ ДАВОС 2020

      Зеленський із дружиною таки відвідав меморіал жертвам Голокосту в Єрусалимі: фото

      1638 Читать новость на русском
      Володимир та Олена Зеленські відвідали меморіал Яд Вашем / пресслужба Офісу Президента

      У меморіалі Яд Вашем напередодні відбувся щорічний форум, присвячений пам’яті жертв Голокосту, однак Володимир Зеленський захід не відвідав. Він вже був в Ізраїлі та мав запрошення, проте заявив: українська делегація віддасть свої місця жертвам, що пройшли через жахи Голокосту та залишилися живими.

      Їм начебто не вистачило місць. Така заява спантеличила організаторів заходу. За їхніми словами, усі охочі відвідати церемонію вшанування пам’яті жертв репресій попередньо подали заявки та мали виділені місця. Крок Зеленського розкритикували.

      До теми: Зеленський розповів історію власної родини під час Голокосту

      Втім, меморіал український лідер все ж відвідав – наступного дня. Глава держави навідався туди з першою леді Оленою Зеленською, передає пресслужба Офісу Президента.

      Вони оглянули фотовиставку "Спалахи пам’яті" на території комплексу. На виставці, зокрема, представлені світлини, присвячені нацистській пропаганді, фотосвідоцтва, зроблені євреями під час Голокосту. Окрема експозиція присвячена історії звільнення в’язнів концтабору Аушвіц.


      Зеленські відвідали меморіал жертвам Голокосту в Єрусалимі/ фото пресслужба Офісу Президента


      Зеленський вшановує пам'ять жертв Голокосту в Ізраїлі/ фото Офіс Президента


      Олена Зеленська переглядає фотовиставку "Спалахи пам'яті"/ фото пресслужба Офісу Президента

      Також президентське подружжя поклало квіти до ділянок монумента "Долина знищених громад", присвячених пам’яті єврейських громад України та Польщі, частково або повністю знищених під час Голокосту.


      "Долина знищених громад": на камені – напис "Бабин Яр"/ фото пресслужби Офісу Президента

      Що відомо про День пам'яті жертв Голокосту?Міжнародний День пам'яті жертв Голокосту щорічно відзначається 27 січня. Пам'ятна дата запроваджена рішенням Генасамблеї ООН у 2005 році.

      Дату обрали на честь дня, коли війська Першого українського фронту звільнили в'язнів найбільшого нацистського табору смерті Аушвці-Біркенау. За час існування концтабору у ньому за різними оцінками загинули до 2,2 мільйона людей. У 2020 році світ відзначає 75 річницю звільнення в'язнів табору.

      А ось 23-го січня в Ізраїлі з особливими урочистостями пройшов форум вшанування пам’яті жертв Голокосту, на нього були запрошені 60 делегацій з різних країн: 45 очільників держав і урядів, спікерів парламентів, а також королівських осіб.

      Рецепт піци: прості варіанти, які можна приготувати вдома
      сьогодні
      28172
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини політики Володимир Зеленський Новини Ізраїля Голокост Офіс Президента
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:00 В тюрьму за украинский паспорт: Россия продолжает фабриковать дела против крымчан
      Блоги 2
      сьогодні , 14:40 Неля Штепа знову балотуватиметься в мери Слов’янська: що про неї відомо
      Анна Запотоцька 179
      14 січня , 18:19 Декоративні електричні каміни: їхні види та переваги – фото
      Ростислав Струтинський 1612
      19 січня , 19:44 Битва поколінь: найстарший і наймолодший чемпіони світу з покеру
      916
      сьогодні , 13:37 Олександр Долгополов втік з Росії: історія коміка, що жартував про Путіна і церкву
      Василь Денисюк 2555
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук