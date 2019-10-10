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      Зеленский сказал, когда Россия может выкрутить руки Украине

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      Зеленский сказал, когда Россия может выкрутить руки Украине
      Зеленский сказал, когда Россия может выкрутить руки Украине / president.gov.ua

      Во время пресмарафону Владимир Зеленский отметил, что в случае завершения строительства газопровода в обход Украины "Северный поток-2", Россия сможет увеличить свое давление на Украину.

      Зеленский считает, что в вопросе "Северного потока-2" больше всего Украину поддерживают США и Дания.

      Важно: Пресс-марафон Зеленского: онлайн

      Заметим, что строительство "Северного потока-2" приблизилось к экономической зоне Дании 17 сентября, которая до сих пор остается единственной страной, которая не дала разрешения на прокладку трубопровода. В России уже заявили, что готовы продолжить строительство в обход Дании.

      Президент Украины сказал, что США планируют вводить санкции против этого трубопровода, чем также помогают сохранить транзит газа через Украину.

      В целом российский трубопровод должен пролегать через воды России, Финляндии, Швеции, Германии и Дании. Сейчас в Балтийском море проложили 2042 километра труб, что составляет 83% от общей длины.

      В РФ анонсировали, что на завершение строительства "Северного потока-2" нужно еще 4-5 недель.

      Кстати: В США убеждают, что "Северный поток-2" нанесет сокрушительный удар по Европе

      Что известно про "Северный поток-2"?Проект магистрального газопровода из России в Германию через Балтийское море. Предназначен для того, чтобы российский "Газпром" перенаправил большую часть объемов газа, протекающего в Европу через Украину. Запуск газопровода должен был совпадать с окончанием действующего контракта на транзит газа через Украину – 31 декабря 2019 года.

      маршрут
      Маршрут "Северного потока-2": карта​

      Польша и страны Балтии пытаются заблокировать строительство экспортного трубопровода, заявив, что это усилит зависимость Европы от России. Москва же настаивает на том, что он является чисто экономическим.

      "Северный поток-2" полностью принадлежит "Газпрому", но частично финансируется пятью европейскими энергетическими компаниями: Shell, Engie, OMV, Wintershall и Uniper.

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      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости Украины Пресс-марафон Зеленского Владимир Зеленский Новости политики Украина – Россия Новости России Газ Северный поток-2
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