Зеленський сказав, коли Росія може викрутити руки Україні

Під час пресмарафону Володимир Зеленський зазначив, що у разі завершення будівництва газопроводу в обхід України "Північний потік-2", Росія зможе збільшити свій тиск на Україну.

Зеленський вважає, що у питанні "Північного потоку-2" найбільше Україну підтримують США та Данія.

Важливо: Пресмарафон Зеленського: онлайн

Зауважимо, що будівництво "Північного потоку-2" наблизилося до економічної зони Данії 17 вересня, яка досі залишається єдиною країною, яка не дала дозволу на прокладання трубопроводу. У Росії вже заявили, що готові продовжити будівництво в обхід Данії.

Президент України сказав, що США планують запроваджувати санкції проти цього трубопроводу, чим також допомагають зберегти транзит газу через Україну.

Загалом російський трубопровід має пролягати через води Росії, Фінляндії, Швеції, Німеччини та Данії. Наразі у Балтійському морі проклали 2042 кілометрів труб, що складає 83% від загальної довжини.

У РФ анонсували, що на завершення будівництва "Північного потоку-2" потрібно ще 4-5 тижнів.

До речі: У США переконують, що "Північний потік-2" завдасть нищівного удару по Європі

Що відомо про "Північний потік-2"?Проєкт магістрального газопроводу з Росії в Німеччину через Балтійське море. Призначений для того, щоб російський "Газпром" перенаправив більшу частину обсягів газу, що протікає до Європи через Україну. Запуск газопроводу повинен був збігатися із закінченням чинного контракту на транзит газу через Україну – 31 грудня 2019 року.





Маршрут "Північного потоку-2": карта



Польща та країни Балтії намагаються заблокувати будівництво експортного трубопроводу, заявивши, що це посилить залежність Європи від Росії. Москва ж наполягає на тому, що він є суто економічним.



"Північний потік-2" повністю належить "Газпрому", але частково фінансується п'ятьма європейськими енергетичними компаніями: Shell, Engie, OMV, Wintershall та Uniper.